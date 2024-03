La solidarietà delle imprenditrici con “Fiera di essere donna 2024”

Successo per la terza cena benefica “Fiera di essere Donna”, organizzata giovedì 7 marzo dal Gruppo Terziario Donna Alba aderente all’ACA presso le Antiche Cantine Marchesi di Barolo a Barolo.

Un evento da tutto esaurito con oltre cento intervenute, che è stato preceduto dall’opportunità di una interessante visita guidata alle storiche cantine e che ha ancora una volta dimostrato l’affiatamento e il desiderio di partecipazione ad un momento annuale di festa, declinato nei termini della solidarietà.

Le imprenditrici del Gruppo, guidate dalla neo presidente Chiara Elena Paglieri, alla presenza del Consiglio direttivo e della coordinatrice Elena Giachino, hanno consegnato i proventi della raccolta benefica alla realtà destinataria scelta per il 2024: la Cooperativa Sociale Alice Onlus – rappresentata dalla responsabile Elena Vigolungo – con l’obiettivo di sostenere la comunità terapeutica di supporto alla funzione genitoriale “Alice mamme e bimbi”. Per loro, un assegno da 1.700 euro.

La comunità terapeutica svolge la sua attività in un cascinale a Trezzo Tinella. Qui vengono ospitati fino a 20 utenti – donne tossicodipendenti e/o in difficoltà, in gravidanza, con bambini o in attesa di ricongiungimento con il proprio figlio -. Gli inserimenti avvengono tramite il Sert di riferimento della mamma, in collaborazione con il servizio tutela per i minori del territorio di provenienza e, laddove sussista un provvedimento, con il Tribunale dei minori che si occupa del caso.

«Una serata riuscita e molto piacevole, che ha saputo coinvolgere un pubblico eterogeneo, ben integrato, in un clima sereno e positivo – commenta la presidente del Gruppo Terziario Donna Alba, Chiara Elena Paglieri -. Un contesto ideale per evidenziare il carattere benefico dell’iniziativa, in un evento valorizzato ulteriormente dalla meravigliosa ospitalità della famiglia Abbona presso una delle Cantine storiche più belle e blasonate».

«Anche quest’anno con l’iniziativa “Fiera di essere donna” abbiamo aiutato una realtà del nostro territorio che opera nel sociale – dichiara Elena Giachino, responsabile della Segreteria generale ACA – a dimostrazione che dalla sinergia del mondo imprenditoriale femminile si genera valore destinato ai più bisognosi, un’attività che ci gratifica e ci stimola ad impegnarci sempre di più».