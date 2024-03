Volley B2/F – Settimana di trasferte! Alba va al mare, la VBC Savigliano in casa della capolista Alessandria

Doppia trasferta per le due compagini cuneesi impegnate nella Serie B2 femminile di pallavolo. Tutte e due, inoltre, saranno impegnate contro compagini al momento nei primi cinque posti della classifica: per la VBC Savigliano è in arrivo il difficile scontro con la capolista, mentre Alba va in Liguria in caccia di altri tre punti per mantenere il suo secondo posto.

Per la VBC Officine Savigliano arriva il compito più difficile dell’anno, la sfida in trasferta alla capolista Acrobatica Group Alessandria. Le ragazze di coach Porello non si presentano alla gara nelle migliori condizioni dopo i recenti stop, ma all’andata seppero imporre uno dei rari stop nella stagione delle alessandrine (qualificate anche alla Final Four nazionale di Coppa Italia) piegandole al tiebreak. Certamente i favori del pronostico non sono dalla parte delle saviglianesi, ma una prestazione d’orgoglio in un contesto così difficile sarebbe il segnale che la squadra è ancora viva e può lottare fino alla fine per la salvezza.

Dopo essere salita al secondo posto solitario nell’ultimo turno, la Egea L’Alba Volley si appresta alla trasferta ligure in casa della Iglina Albisola. Quest’ultima si trova in quinta posizione ed è distante quattro lunghezze da capitan Demichelis e compagne. In ottica playoff (a cui accedono le prime due di ogni girone) la sfida ha una grandissima valenza, in quanto un successo albese allontanerebbe forse definitivamente Albisola dalla lotta. Inoltre le padrone di casa nell’ultimo periodo hanno commesso qualche passo falso di troppo, come la sconfitta in casa della Gorla Volley Orsa Foam nell’ultimo turno.

Al terzo posto della classifica c’è la Pallavolo Florens, piegata in quattro set lo scorso sabato dal Club 76 Fenera Chieri. Il loro duello proseguirà anche in questo turno, con le vigevanesi che non faranno troppa strada per rendere visita alla Pallavolo Tradate ultima. Più impegnativo l’impegno per le chieresi, che ospitano una Gorla Volley Orsa Foam in ripresa.

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 17 (2/3)

Acrobatica Group Alessandria – VBC Officine Savigliano

MTS Ser Santena – Caselle Volley

Iglina Albisola – Egea L’Alba Volley

Gobbo All Duovolley – Pusterla 1880 Venegono

Club 76 Fenera Chieri – Gorla Volley Orsa Foam

Mondialclima Orago – Vigo Albenga

Pallavolo Tradate – Pallavolo Florens

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA