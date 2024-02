Alberto Cirio (FI) candidato del centrodestra unito alle elezioni della Regione Piemonte

Il Centrodestra ha raggiunto un accordo sulla candidatura per le elezioni della Regione Piemonte, puntando sul governatore uscente Alberto Cirio di Forza Italia.

“È la notizia ufficiale che attendavamo e ne sono molto contento – commenta il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia -. Una conferma del buon Governo di Cirio e della sue squadra che in questi anni si sono occupati della Granda e del Piemonte tutto con un lavoro concreto, puntuale e presente. E questo nonostante gran parte del mandato sia stato utilizzato per arginare la pandemia ed aiutare i piemontesi colpiti dai disastri climatici. Come dico sempre il lavoro di squadra è fondamentale, così come è importante essere sul territorio, parlare con i cittadini, far seguire i fatti alle parole. Perché questo significa fare politica nel modo più giusto ed appropriato e in tutto ciò la Granda ha potuto contare su un fuoriclasse come il nostro Governatore Cirio. Una riconferma del tutto meritata, visti i risultati”.