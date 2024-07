Al via la 17ª edizione di Accademie in Valle: primo appuntamento il 2 agosto

Al via la 17ª edizione di Accademie in Valle, l’evento che arricchisce l’estate della Valle Pesio con tre imperdibili appuntamenti a ingresso libero. Organizzato dal Comune di Chiusa di Pesio, in collaborazione con l’Associazione Musicante ed Estemporanea e la direzione artistica di Angelo Vinai, il festival è parte integrante del Contaminazioni Festival 2024. Sostenuta dalla Fondazione CRC, dalla Fondazione CRT e dalla BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi, la rassegna offre un’opportunità unica di godere di concerti di alto livello in luoghi suggestivi.

Lidiya Koycheva & Balkan Orkestra

2 AGOSTO | 21:15 | PIAZZA CAVOUR

Il 2 agosto, le vorticose note di Lidiya Koycheva e della sua Balkan Orkestra animeranno Piazza Cavour, nel cuore di Chiusa di Pesio. Lidiya, figlia d’arte con un padre fisarmonicista di fama internazionale e una madre ballerina professionista di danze tradizionali bulgare, ha vinto numerosi concorsi internazionali in ambito classico. Con la Balkan Orkestra, Lidiya ha condiviso il palco con artisti come Goran Bregovich, Ibrahim Maalouf, Dubioza Kolektiv, Vinicio Capossela e molti altri, partecipando a festival e programmi televisivi di rilievo internazionale. Partecipa a programmi televisivi e canta in importanti festival come il Womad UK di Peter Gabriel, il Concertone del Primo Maggio a Roma, il Cous Cous Festival in Sicilia, la Notte della Taranta a Melpignano, e molti altri in tutta Europa.

Ingresso libero sino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Turistico Valle Pesio: 0171734990 (dal martedì al sabato 9:30-12 e 15:30-17:30; la domenica 9:30-12:30 e 15-18)