Amatori Basket Savigliano, tutto sulle giovanili: l’Under 19 Silver vince e continua a crescere

U19 SILVER: Sempre davanti!

SAVIGLIANO vs TAM TAM 62-44

Mpm Savigliano: Bonelli, Di Maria, Rivarossa, Schiavone, Tagliano, Gallino, Allemandi, Gaudissard, Sulejmanovic, Chiapello, Robutti, Pintavalle. All: Bacci Ass: Giannotto

Vittoria per l’U19 Silver del duo Giannotto-Bacci che vince contro Tam Tam in una partita quasi a senso unico. Partono subito forti le giovani pantere che nel primo quarto si impongono subito con un buon ritmo, ottime azioni offensive corali e soprattutto difensive concedendo solo 10 punti.

Nel secondo quarto sopra di 15 punti Savigliano tira un po’ i remi in barca all’inizio finché dopo una scossa riescono a ritornare concentrati e chiudere avanti di 10 punti. Dopo l’intervallo gli ospiti provano a ricucire lo strappo mettendo in campo una zona 2-3 che però non impensierisce i padroni di casa che riescono comunque a superarla nonostante non l’abbiano mai provata in allenamento. Nell’ultimo quarto sarà ancora l’ottima difesa di squadra e il buon apporto offensivo di tutti a farci vincere di 18 punti.

Continua l’enorme percorso di crescita da parte dell’U19 Silver che continua a migliorare settima dopo settimana. I ragazzi lavorano bene e i risultati si vedono. Avanti così!

U17 GOLD: Prestazione sottotono!

SAVIGLIANO vs CAMPUS PIEMONTE 43-64

Savigliano: Ambrosino, Arese, Bergese, Calvi, Chiapello, Cisson, Depetris, Isoardi, Ivaldi, Mellano, Otella, Pintavalle, Robutti, Rossi, Varallo. All.: Giannotto

Dopo alcune ottime prestazioni ne arriva una sottotono da parte dell’U17 GOLD del duo Giannotto-Bacci che perde in casa contro Alba senza mai entrare veramente in partita. Nel primo quarto i biancorossi partono bene, sono concentrati e tutti danno il proprio apporto offensivo e difensivo. Nel secondo quarto invece l’arbitraggio molto permissivo non lascia scampo ai Saviglianesi che sono più concentrati a lamentarsi piuttosto che a giocare e gli ospiti ne approfittano.

Alla ripresa coach Giannotto si affida ai primi 5 pensando gli possano dare sicuramente qualcosa in più ma così non è. Con un atteggiamento sbagliato dall’inizio alla fine non fanno altro che continuare a lamentarsi e non giocare al che vengono cambiati, e non messi più in campo, mentre tutti gli altri giocatori che forse sono meno preparati, danno il massimo e riescono comunque a tenere testa ad un avversario più forte con la voglia di giocare e l’impegno massimo, senza mai fiatare.

C’è poco da dire, è da inizio anno che ripetiamo le stesse cose ma forse il messaggio non è arrivato. È ora di cambiamenti a costo di perdere le partite di 30 o 40 punti, giocherà chi avrà l’atteggiamento giusto in campo e in allenamento, gli altri staranno a guardare dalla panchina.

ALLIEVI CSI: Vittoria!

ACAJA FOSSANO vs INFO+NET SAVIGLIANO 52-56

Info+Net Savigliano: Botta, Lomello, Ambrosino, Sogno, Giletta, Brero, Gjyrezi, Otella All. Ramonda

Nonostante una prova molto altalenante, i ragazzi di coach Ramonda riescono a strappare una buona vittoria sul campo di Fossano, che dà fiducia per il futuro oltre a punti importanti per la classifica. Nel primi 20’ dopo un inizio senza la giusta concentrazione, i saviglianesi riescono a strappare la partita per la prima volta, costruendosi andando negli spogliatoi un vantaggio di 5 lunghezze. All’inizio del terzo quarto le pantere fanno molta fatica a costruire gioco e a fare canestro, subendo così il ritorno degli avversari che concludono in vantaggio il terzo parziale. Nel quarto periodo coach Ramonda invita i suoi ragazzi a riordinare le idee e, nonostante qualche patema finale dovuta a qualche disattenzione di troppo, i ragazzi targati Info+Net si portano a casa la vittoria.

“Una buona vittoria che ci proietta verso la fascia alta della classifica. Continuiamo a lavorare per ottenere più risultati utili possibili!” Questo il commento di coach Ramonda al termine della partita.

U14 GOLD: Ottima prestazione nel derby!

BC GATORS vs CARROZZERIA LONGO SAVIGLIANO 85-45

16-11; 27-12; 24-12; 18-10

Carrozzeria Longo Savigliano: Beccaria, Regis, Amato, Arese, Rispoli, Giolitti, Lomello, Zavoreti, Pirjol, Corradini. All: Gallo, Ramonda

Continua il campionato Under14 Gold, con le Pantere targate Carrozzeria Longo, in trasferta sul campo dei Gators.

Le Pantere entrano in campo senza paura e con l’atteggiamento giusto, motivati a vendere cara la pelle e a mettere in difficoltà i primi della classe. La squadra di casa mette subito in campo tantissima intensità soprattutto grazie alla loro press con raddoppi sulla rimessa da fondo, ma i ragazzi di coach Gallo riescono ad attaccarla alla grande e a trovare canestri facili in contropiede che permette loro di replicare alle scorribande dei Gators nella metà campo offensiva. Questo permette di terminare il primo periodo sotto 16-11.

Dopo un super primo quarto, coach Gallo sa che non si può mollare la presa e chiede ai suoi ragazzi di spingere ancora più forte e di tenere botta, ma purtroppo la netta superiorità fisica sotto canestro rende difficilissimo il lavoro difensivo dei bianco rossi, che subiscono quasi 30 punti da secondi tiri. In attacco la palla gira con fluidità e si riescono a trovare ottime conclusioni vicino al ferro e dalla lunga distanza. All’intervallo il risultato a tabellone recita 43-23 in favore dei Gators.

Al rientro dagli spogliatoi le Pantere non mollano di un centimetro, mettendo in mostra le loro capacità e la loro grinta soprattutto nella metà campo difensiva, vendendo a carissimo prezzo la pelle e mettendo a tratti in difficoltà la squadra di casa.

“Ai ragazzi ho chiesto di fare una partita tosta sotto il profilo soprattutto fisico, cercando di lottare su ogni pallone e senza aver paura del contatto fisico, nonostante la netta inferiorità fisica rispetto ai Gators. Sono stati bravissimi, hanno veramente fatto un’ottima gara, sia sotto l’aspetto offensivo, difensivo e fisico, e abbiamo fatto una bella figura, nonostante il risultato a tabellone. I risultati degli allenamenti sono sempre più evidenti e i ragazzi sono più in fiducia rispetto a qualche mese fa, non posso che essere più contento, continuiamo su questa tendenza positiva in vista della seconda fase del campionato.”

U13 SILVER: Prima vittoria!

CHIAPELLO SAVIGLIANO vs BRA MONVISO 35-20

Chapello Savigliano: Motta, Corradini, Cravero, Pasero, Nadile, Cabrio, Paschetta, Angaramo, Gaspri, Frandino, Barge All: Bacci, Giraudo,DiMaria

CHIAPELLO SAVIGLIANO – MONDOVI’ 30-44

Chiapello Savigliano: Corradini, Lissandro, Cravero, Monchiero, Frandino, Nadile, Motta, Bianco, Cabrio, Pasero, Singh, Messina All: Bacci, Giraudo, DiMaria

Prima vittoria stagionale per le pantere 2012/13 che hanno la meglio di Bra Monviso grazie ad un’ottima prova difensiva. I ragazzi di coach Bacci, infatti, stanno facendo della difesa il proprio marchio di fabbrica, lavorando con grande energia in tutte le partite. Da migliorare ancora molto le collaborazioni in attacco e un po’ di concretezza vicino a canestro. Grande morale, comunque, per la prima vittoria contro una squadra più grande. In settimana si era disputata anche una gara con Mondovì dove si era perso soprattutto per la maggior fisicità degli ospiti, con le pantere che avevano comunque giocato con enorme energia per 40 minuti.

ESORDIENTI: Uscita distratta!

CHIAPELLO SAVIGLIANO – GATORS 4-12 (29-54)

Chiapello Savigliano: Motta, Corradini, Bianco, Cravero, Messina, Monchiero, Frandino, Singh, Pasero, Cabrio, Bardhi, Lissandro All: Bacci, Giraudo, DiMaria

Partita molto difficile per le pantere di coach Bacci, che nel derby contro i Gators, giocano ma non con il giusto tasso di concentrazione. I cugini sono bravi a far pagare ogni disattenzione a Savigliano riuscendo ad aggiudicarsi tutti e 4 i tempi. Per Savigliano si è intravisto a tratti un po’ di crescita rispetto ad un mese fa, ma bisogna ancora migliorarsi molto dal punto di vista tecnico e mentale. Complimenti, comunque, ai ragazzi che hanno comunque tenuto alta l’energia alla terza partita settimanale.

Concentramento Aquilotti a Torre SanGiorgio

Sabato 24/02/24 si è tenuto presso il Palazzetto dello sport di Torre SanGiorgio, un raduno Aquilotti organizzato dalla società BC Gators. Al raduno hanno preso parte, oltre alla società organizzatrice, le nostre giovani Pantere, l’Abet Bra e il Cuneo.

La mattinata si è svolta sotto forma di triangolare con partite 4vs4 da 6 tempi da 4 minuti ciascuno in cui le nostre giovani Pantere, nella prima partita, hanno avuto la meglio sulla società BC Gators con il risultato di 18-6 (ai punti 88-16), nella seconda partita vincendo 18-6 contro Cuneo (ai punti 99-14) e infine vincendo anche l’ultima gara contro l’Abet Bra con il risultato di 13-11 (ai punti 50-40).

I ragazzi hanno dato il 100% durante tutta la mattinata senza risparmiarsi neanche per un secondo, mettendo in mostra quello che sanno fare confrontandosi con altre realtà del basket provinciale ma soprattutto divertendosi alla grande tutti insieme.

La società ci tiene a ringraziare la società BC Gators per l’organizzazione e tutte le famiglie per la partecipazione e per l’entusiasmo.