Victoria Alba Pattinaggio ha iniziato la stagione: è subito podio per le Keep Calm

Per la Victoria Alba Pattinaggio asd si è ufficialmente aperta la stagione agonistica: come ogni anno il primo appuntamento è stato il Campionato Interregionale dedicato alla specialità “gruppi spettacolo”, che è andato in scena a Montichiari (BS) ed ha coinvolto atleti di Piemonte, Lombardia e Liguria.

La squadra albese ha schierato due quartetti nella categoria Divisione Nazionale: Be.real (Letizia Alesso, Emma Bongiovanni, Sara Drocco e Luna Perrone) e Keep Calm (Sophie Bianco, Sara Destefanis, Michela Marino e Benedetta Martino). Il quartetto Be.real, alla prima esperienza ad un campionato federale, con il disco “Alice in Wonderland” ha ottenuto un incoraggiante quinto posto che fa ben sperare per il futuro, mostrando una base solida e un buon margine di miglioramento; le più esperte Keep Calm, con il nuovo disco “Sotto la maschera” (che rimanda al riscoprire l’unicità del singolo, che esiste appunto sotto la maschera imposta dalla società) si riconfermano da podio, conquistando per il secondo anno consecutivo la medaglia di bronzo e ottenendo ottimi riscontri in termini di punteggio.

Dal mese di marzo partiranno anche le gare dedicate al singolo, che vedranno impegnati in gare sia federali sia promozionali gran parte degli atleti della Victoria, pronti a mostrare sulle piste di Piemonte e Lombardia i progressi ottenuti durante i mesi invernali.

Inoltre, nel 2024 l’associazione raggiunge l’importante traguardo dei 50 anni di attività ininterrotta sul territorio, e per celebrarlo staff tecnico e direttivo stanno preparando una grande festa dedicata ad atleti ed appassionati del presente e del passato che hanno scritto o stanno scrivendo la storia della Victoria Alba Pattinaggio: la data da segnare in agenda è sabato 1 giugno, sarà una bella serata di sport ed emozioni sulla pista del Centro Sportivo Brusco!