Open camp con Cheer IQ prima dei tryouts

Nelle giornate di Venerdì 19 e Sabato 20 Luglio La Palestra Titans si è vivacizzata con due giorni di allenamenti in preparazione dei tryouts.

Approfittando della presenza dei coach di Cheer IQ, è stato promosso un open camp per tutte le età e i livelli, offrendo spazio di allenamento anche ad atleti provenienti da società esterne. E’ stato così che una quindicina sono giunti da Piemonte e Liguria per allenarsi con i Titans, sfidando il caldo estivo, e raccogliere le utili indicazioni degli esperti coach sloveni.

E’ stata una piacevole due giorni di condivisione, in cui i coach hanno potuto scambiare utili consigli e idee e gli atleti mettersi in gioco. Si rafforza dunque sempre di più la voglia di incontrarsi e confrontarsi in occasioni come queste, che offrono sempre opportunità di miglioramento e che certamente non mancheranno nel corso della prossima stagione sportiva.

