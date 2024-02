Consiglio provinciale Acli dedicato alle donne

Lunedì 4 marzo 2024 alle ore 17.30, il Coordinamento provinciale Donne Acli cuneesi e le Acli Provinciali Cuneesi, come già negli anni passati, hanno convocato un consiglio provinciale Acli aperto a tutti, dedicato alle tematiche femminili, in prossimità della ricorrenza dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna.

L’appuntamento, che è fissato presso la sala del Circolo Acli MOVI (Movimento Giovanile) di Viale Vittorio Veneto, 17, a Centallo, prevede il benvenuto del presidente provinciale Acli, Elio Lingua, e della Coordinatrice provinciale Donne Acli Cuneo, Barbara Castellano, seguito da due momenti di informazione e approfondimento.

Luisa Brignone, responsabile Acli Cuneesi, per il Punto informativo antidiscriminazione del Comune di Cuneo; Silvia Venturelli dell’Ires Piemonte, e Alessandra Vigna Taglianti, del Nodo provinciale contro le discriminazioni di Cuneo, interverranno sul tema: “Discriminazioni: una rete territoriale per la prevenzione e il contrasto”.

Di seguito, la scrittrice Maria Teresa Milano, dottore di ricerca in ebraistica, traduttrice e musicista, sarà intervistata dalla vice presidente Acli provinciali Cuneesi, Mariangela Tallone, per presentare il suo ultimo libro dal titolo: “21 Storie d’amore. La Bibbia come non te l’aspetti”, una avvincente narrazione che coinvolge il lettore attraverso le diverse sfumature dell’amore, entrando, con delicata e limpida vivacità, nel cuore delle più strette relazioni affettive.

La serata si concluderà con un buffet in amicizia.