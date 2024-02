Atletica Mondovì, weekend tra Italiani Assoluti di Ancona e gli impegni di Fossano e Massa Carrara

Ancona – 17/18 febbraio – Campionati Italiani indoor Assoluti

Vittoria Bollano splendida quarta sui 3000 metri di marcia

Terzo week end consecutivo per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo al “PalaCasali” di Ancona dove lo scorso week end si sono disputati i campionati Italiani Assoluti, la massima rassegna tricolore. E nei giorni degli stratosferici record italiani di Mattia Furlani con l’incredibile balzo a 8,34 metri nel salto in lungo, del 7”48 fatto registrare da Lorenzo Simonelli sui 60 ostacoli e del 4,66 mt di Elisa Molinarolo nel salto con l’asta, Vittoria Bollano ha sfiorato l’impresa andando a conquistare uno splendido quarto posto sui 3.000 metri di marcia. Una gara particolare, molto veloce sull’anello di 200 metri, che Vittoria è riuscita a interpretare nel migliore dei modi abbassando il proprio personale di circa 10 secondi per chiudere con il crono di 13’57”28. Il risultato acquisisce ancora maggior significato in quanto è risultata prima tra le “civili” essendo le tre davanti appartenenti a gruppi sportivi Militari. La maglia di campionessa italiana è andata sulle spalle di Valentia Trapletti dell’Esercito (12’17”98) che ha preceduto le due portacolori delle Fiamme Oro Padova Alexandrina Mihai e Sara Vitiello. Per Vittoria, studentessa al quarto anno di Medicina a Torino, si tratta di una prestazione notevole che lascia ben sperare per il proseguo della stagione outdoor. Già fissato il prossimo obbiettivo con il tecnico Sandro Sandri: esordio stagionale sulla 20 km ai Campionati Italiani il prossimo 3 marzo a Frosinone.

“Siamo davvero felici per il risultato – commenta Enrico Priale dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo -. Ci sono quarti posti e Quarti: questo è uno di quelli con la Q maiuscola. Siamo contenti che Vittoria l’abbia ottenuto con i nostri colori e felici che la ragazza d’accordo con il tecnico e l’Atletica Alba, società con la quale è cresciuta, abbiano sposato il nostro progetto: un progetto che ci auguriamo possa portare future soddisfazioni.”

Fossano – 18 febbraio – Biathlon ragazzi

Domenica 18 febbraio il calendario indoor piemontese è stato dedicato alla categoria ragazzi e ragazze (2011 – 2012) con una bella manifestazione di salto in lungo e getto del peso nel nuovo impianto indoor di Fossano: oltre 200 ragazzi al via divisi in 3 gruppi, e due soli tentativi a disposizione contenere i tempi.

Per i colori monregalesi Tommaso Trosso (Polo di Carrù) si piazza all’ottavo posto con 4,00 mt tondi nel salto lungo e con 7,71 nel peso, seguito a breve distanza dal cebano Nicolò Marenco con 3,62 mt e 7,94 mt. Gli altri compagni di allenamento seguono in classifica e tra questi molti di loro all’esordio: Andrea Baudino (2,86 mt lungo/6,57 mt peso), Ndiaye Mouhamed (3,15/6,57), Matteo Liboà (3,18/5,62),Matteo Mantoan (2,40/6,14), Lorenzo Tomatis(2.70/4.47), Lorenzo Muriasco (NM/3,94).

Per le ragazze la prima monregalese è Adora Dervishi (3,24 lungo/6,02 mt peso) che precede Beatrice Rinaldi (3,20/5,48), Patrizia Garzello (2,91/5,81), Gloria Occelli (3,01/5,34), Marta Chiecchio (2,79/5,30) e Valentina Priola (2,73/4,96).

Ora l’appuntamento si sposta sulle gare del prossimo week end a Bra (combinata ragazzi 60 e 60 hs) e sull’ultimo cross valido per il trofeo Piemonte in programma a Valdengo in provincia di Biella.

Massa Carrara – 18 febbraio – White Marble Marathon

Cardone e Carlevaris impegnati sui 21 km

Oltre 1500 atleti e appassionati si sono sfidati sul percorso che Viale XX settembre di di Massa Carrara andava a toccare Forte dei Marmi: diversi le competizioni tra cui la 10 km, la “mezza”, la 30 km e la Maratona. Sulla 21 km sono stati impegnati Luca Cardone e Paolo Carlevaris che hanno chiuso rispettivamente quasi appaiati in 1h32’18” (117°) e 1h32’36” (122°): per quest’ultimo si tratta anche del nuovo p.b.