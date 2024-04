Serie B Femminile – La Freedom FC cede a San Marino ma resta a +3 sulla salvezza. In vetta la Lazio è un rullo compressore

Weekend lungo per il calcio femminile di Serie B, iniziato venerdi con l’anticipo Chievo Verona-Ravenna, chiuso sull’1-1, e terminato con le gare domenicali.

Nel giornata di sabato, invece, la Freedom FC torna con le mani vuote dalla lunga trasferta sul campo del San Marino Academy. La compagine di mister Ardito gioca una gara di qualità trovando il vantaggio con Martin prima di subire il pareggio con la solita Barbieri prima dell’intervallo. La ripresa è avara di gioie per le cuneesi che subiscono la rete che fissa il punteggio sul 2-1 firmato da Peare.

In vetta non sbaglia, e dà una grande mano alla Freedom, la Lazio che passa sul campo dell’Academy Pavia con un tennistico 1-6. Reggono il ritmo le inseguitrici Ternana, Cesena e Parma che battono, tutte in trasferta, rispettivamente Bologna (1-4), Genoa (1-4) e Tavagnacco (0-3). In coda pareggio che sa di salvezza tra Res Women ed Arezzo, che impattano sul risultato di 2-2, mentre al centro della classifica termina 1-1 lo scontro tra Brescia ed Hellas Verona.