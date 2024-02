Barolo & Barbaresco World Opening torna per la terza volta negli Stati Uniti

Per la terza volta, Il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani torna negli Stati Uniti per l’attesissimo Barolo & Barbaresco World Opening (BBWO) che il 19 e 20 marzo riunirà a New York 200 produttori dal vivo. Il gran numero di cantine aderenti conferma l’evento come la più grande attivazione internazionale promossa dal Consorzio.

Sulla scia dei successi delle precedenti edizioni, la prima a New York nel 2020 e la seconda a Los Angeles nel 2022, l’evento è destinato a consolidarsi come un appuntamento annuale imperdibile per gli amanti dei vini piemontesi oltreoceano.

BBWO prenderà il via il 19 marzo con una Welcome Dinner su invito presso The Shed, Hudson Yards. Il 20 marzo Center 415 sulla Fifth Avenue, che già aveva ospitato l’edizione newyorkese nel 2020, sarà ancora una volta l’hub principale dell’evento.

I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in una vasta gamma di attività, esplorando il territorio delle Langhe, patrimonio mondiale dell’UNESCO, e approfondendo la conoscenza di Barolo DOCG e Barbaresco DOCG, vini che hanno contribuito a scrivere la storia vitivinicola italiana nel mondo, e riconosciuti per la loro capacità di esprimere una notevole diversità di microclimi della regione.

Fulcro centrale dell’evento, il Grand Tasting, aperto a operatori del settore e pubblico, dove sarà possibile incontrare 200 dei più conosciuti produttori della regione e degustare una vasta gamma di Barolo DOCG e Barbaresco DOCG, con una scelta tra oltre 400 etichette. Saranno inoltre presentate interpretazioni meno note di Nebbiolo, mettendo in luce il potenziale distintivo e la versatilità di questo straordinario vitigno.

Il Grand Tasting ospiterà infatti un’area dedicata alle diverse interpretazioni del Nebbiolo, tra cui il Langhe DOC Nebbiolo, il Langhe DOC Rosato e vini spumanti ottenuti da uve Nebbiolo.

Una degustazione riservata alla stampa offrirà ai giornalisti l’opportunità di assaggiare in anteprima i tanto attesi Barolo 2020 e Barbaresco 2021.

Il programma della giornata prevede inoltre un seminario dedicato al Nebbiolo dal titolo “Nebbiolo, An Icon”, condotto dalla dottoressa Anna Schneider, ex ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) d’Italia. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare la storia, le origini, la diversità genetica e la coltivazione del Nebbiolo, uno dei vitigni più affascinanti nel mondo dell’enologia. Grazie alla guida esperta della dottoressa Schneider, verrà offerta una panoramica completa sull’adattabilità del Nebbiolo e sulle sue caratteristiche distintive, andando oltre la sua associazione primaria con la produzione di Barolo e Barbaresco.

Durante l’intera giornata, inoltre, l’attenzione di chiunque si trovi a Times Square, il cuore pulsante della Grande Mela, sarà catturata dall’imponente proiezione di BBWO sulla Times Tower, all’incrocio tra la 7th Avenue e Broadway.

“Siamo orgogliosi di fare Il nostro ritorno a New York con 200 cantine in presenza per la terza edizione di Barolo & Barbaresco World Opening negli Stati Uniti,” ha commentato Matteo Ascheri, Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. “Le prime due edizioni sono state incentrate sulle Menzioni Geografiche Aggiuntive (o MGA). Quest’anno, il focus sarà su ciò che veramente distingue la nostra regione ed i nostri vini dal resto dell’Italia: il Nebbiolo, l’uva autoctona da cui sono prodotti i nostri eccezionali Barolo e Barbaresco. Siamo onorati di presentare il nostro territorio e i nostri vini negli Stati Uniti, e non vediamo l’ora di accogliere i visitatori in Piemonte per far loro vivere e scoprire in prima persona ciò che si cela dietro avini così complessi e straordinari.”

Quest’ anno il Consorzio è lieto di collaborare con Food for Soul in qualità di charity partner.

Una parte dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti del consumer event sarà infatti devoluta a sostegno delle attività dell’organizzazione no-profit fondata dallo chef Massimo Bottura e da Lara Gilmore. Food for Soul si impegna a sostenere le comunità locali nel promuovere un sistema alimentare più equo e sostenibile, combattendo lo spreco alimentare nell’interesse dell’inclusione sociale.

Inoltre, le creazioni all’insegna dell’italianità firmate Eataly delizieranno gli ospiti durante tutta la giornata, ed ogni eccedenza verrà donata a Food for Soul.