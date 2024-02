Serie B Femminile – Freedom FC vs Res Women, la salvezza passa dal “F.lli Paschiero”!

Delicatissimo weekend quello che ci apprestiamo a vivere sui campi di Serie B Femminile con scontri molto interessanti sia in vetta che in coda.

Dopo l’incredibile quanto fondamentale vittoria in quel di Parma torna tra le mura amiche del “F.lli Paschiero” la Freedom FC di patron Danilo Merlo. Ad arrivare in provincia Granda questa volta è la Res Women, formazione che precede quella cuneese in classifica verso la tanto agognata salvezza.

Gara sicuramente non semplice per la compagine di mister Ardito che dovrà necessariamente prestare la massima attenzione alla bomber romana, nonché veterana giallorossa, Vanessa Nagni, autrice di ben sei reti in questa stagione. Le cuneesi dal canto loro proveranno ad affidarsi alla verve offensiva del duo Burbassi-Martin con quest’ultima che si è sbloccata proprio nell’ultimo match in terra emiliana.

Trasferta in Friuli per la capolista Ternana che sarà di scena sul campo di un Tavagnacco alla disperata ricerca di punti salvezza mentre la Lazio, dopo essere scivolata al secondo posto, ospita un Arezzo in piena tranquillità. Derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Bologna mentre alle spalle delle fuggitive spicca lo scontro diretto tra Genoa ed Hellas Verona che promette scintille. Dopo essere caduto a –9 dalla vetta il Parma prova a riscattarsi nel match interno contro il Brescia. Scontro diretto in zona salvezza tra il fanalino di coda Ravenna ed il Pavia Academy mentre il San Marino Academy cerca punti importanti sul terreno di gioco del Chievo Verona.