Prima Categoria – Ostacolo San Rocco Castagnaretta per la capolista Atletico Racconigi! In coda è bagarre con due scontri diretti

Si preannuncia un weekend infuocato sui campi cuneesi di Prima Categoria che si avviano a vivere la ventunesima giornata di campionato.

Trasferta tutt’altro che semplice per la capolista Atletico Racconigi che sarà di scena sul campo di una Polisportiva San Rocco Castagnaretta ancora potenzialmente in piena corsa per le posizioni di vertice. Rischiano in trasferta anche le altre due inseguitrici Sant’Albano Stura e Boves Mdg rispettivamente sui terreni di gioco di Murazzo ed Azzurra mentre l’Area Calcio Alba Roero, dopo la sconfitta in Coppa Piemonte, cerca di ripartire contro il fanalino di coda Langa.

In coda turno casalingo per il Val Maira, che non può lasciare altri punti per strada nel match contro il pur forte Bisalta mentre in zona play out è bagarre con gli scontri diretti Ama Brenta Ceva – Valvermenagna e Marene – Carrù. Punti importantissimi in palio anche tra Tre Valli e Valle Po che si affrontano con l’obiettivo di mettere più fieno in cascina possibile verso la tranquillità nel mantenimento della categoria.