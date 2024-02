Sci, la carabiniera limonese Melissa Astegiano tredicesima nel secondo Gigante FIS di Bielmonte

Mercoledì 14 febbraio seconda giornata delle gare FIS di Gigante sulla pista Moncerchio 2 di Bielmonte, organizzate dallo Sci Club Bielmonte Oasi Zegna e valide per il Trofeo Lauretana.

In campo femminile secondo successo consecutivo della finanziera bergamasca Alessia Guerinoni, con il tempo totale di 1’,36”,46/100 e, come 24 ore prima, secondo posto per

l’azzurra sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, staccata di 59/100. Terza ad 1”,04/100 la valdostana Carole Agnelli del Club de Ski Valtournenche.

Completano la top five le valdostane Annette Belfrond del Centro Sportivo Esercito e Giorgia Collomb dei Carabinieri, prima delle Aspiranti. Al sesto posto a pari merito la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana e la francese Marjolaine Ollier del Club des Sports de Serre Chevalier, all’ottavo la verbanese Alessia Vaglio dello Sci Club Crammont Mont Blanc, al nono l’altoatesina Laura Steimair del Centro Sportivo Esercito, al decimo la milanese Luisa Bertani che gareggia per la Bulgaria.

Dodicesima l’azzurra sestrierina Lucrezia Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, tredicesima la carabiniera limonese Melissa Astegiano, quattordicesima l’azzurra e finanziera valsesiana Emilia Mondinelli. Nelle prime 30 anche la chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia, ventitreesima, e la torinese Martina Sacchi, del Golden Team Ceccarelli, ventottesima.

Sul podio delle Aspiranti dietro a Giorgia Collomb sono salite l’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere, trentunesima assoluta, e la milanese Sofia Fabiano dello Sci Club Val d’Ayas, trentacinquesima assoluta. Allineate dal sesto all’ottavo posto tra le Aspiranti la napoletana Adriana Castaldo dello Sci Club Sansicario Cesana, la moncalierese Isabella Alloero del Claviere e e la milanese Marta D’Angelo del Sestriere. Decima e undicesima tra le nate nel 2006 e 2007 la savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone e la torinese Francesca Migliardi dello Sci Club Valchisone.

Nella gara maschile rivincita dell’altoatesino Alberto Battisti del Centro Sportivo Esercito, che, dopo il secondo posto di martedì 13 febbraio, ha vinto con il tempo totale di 1’,34”,93/100, staccando di 1”,11/100 il valtellinese Matteo Confortola della Technic Ski. Terzi a pari merito ad 1”,15/100 lo svizzero Eric Wyler dello Ski Club Brienz Axalp (vincitore della prima gara) e il finanziere badiota Manuel Ploner.

A seguire tra i primi dieci il milanese Pietro Giovanni Motterlini del Centro Sportivo Esercito, l’albanese Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere, il carabiniere parmense Tommaso Saccardi, il toscano Filippo Collini dell’Academy Sport Val di Luce, il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard e, appaiati al decimo posto, il cileno Sven Von Appen del Club Andes e il finanziere trentino Gian Marco Paci.

Al quindicesimo posto il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini, al sedicesimo il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, al diciottesimo il genovese Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli, al ventiseiesimo Pietro Tranchina dello Sci Club Claviere, al ventottesimo il varazzino Carlo Cordone del Sansicario Cesana.

Sul podio degli Aspiranti sono saliti nell’ordine il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, l’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx e Alberto Landini dello Sci Club Riolunato. Al sesto posto tra i nati nel 2006 e 2007 il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere, all’ottavo Mattia Faure Caire del Sauze d’Oulx, al nono Giacomo Fernando Rej del Sestriere.

Le classifiche del secondo Gigante FIS disputato a Bielmonte

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=120192

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=120193