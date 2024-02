Il fine settimana dell’Atletica Mondovì tra i nazionali Allievi di Ancona e gli impegni di Bra e Settimo Torinese

Ancona – 10/11 febbraio – Campionati Italiani indoor Allievi

12° posto per la staffetta 4×200 metri

Sabato 10 e domenica 11 febbraio il “PalaCasali” di Ancona – una delle due strutture in Italia interamente dedicata all’atletica (l’altro è Padova) – è stato il teatro dell’edizione 2024 dei Campionati Italiani Allievi. Dopo gli U23 e U20, è toccato ai nati nel 2007 e 2008, sfidarsi per i 26 titoli in palio, giovani atleti che quest’anno possono ambire a partecipare agli Europei di categoria in programma a Banska Bystrica, in Slovacchia, dal 18 al 21 luglio.

Una rassegna tricolore molto “vivace” che ha visto cadere numerose miglior prestazioni italiane, segno di un movimento in salute che fa ben sperare per il futuro dell’atletica italiana.

Dopo la medaglia di Lorenzo Vera lo scorso week end e la buona prestazione della squadra junior e promesse, l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo si è presentata al via con altri sei atleti. Purtroppo dai due individualisti non sono arrivate i riscontri che i tecnici e gli stessi atleti si aspettavano, incappando in controprestazioni che hanno relegato Federico Palladino impegnato nel getto del peso (12,12 mt) ed Anna Mamiedi sui 400 mentri (1’01”66) ad una 16ª posizione, che non rispecchia il loro vero valore.

Buona invece la prova della 4×1 giro allievi composta da Andrea Auddino ai blocchi di partenza, Riccardo Prette al rientro, Gabriele Beccaria in terza frazione e Valerio Cerri ultimo frazionista che hanno chiuso in 1’34”99: un tempo che li colloca al 12° posto a fronte delle 30 compagini partenti. Cambi puliti e crono in linea con quando fatto vedere in allenamento: soddisfatto pertanto l’allenatore Luca Candela che dall’estate è entrato a fare parte dello staff tecnico della Atletica Mondovì seguendo il settore della velocità.

Il prossimo week end, sempre ad Ancona, sarà la volta dei Campionati Italiani Assoluti, la massima rassegna tricolore. In gara sui 3000 metri di marcia donne ci sarà l’albese Vittoria Bollano, da quest’anno con i colori monregalesi. La 24 enne vorrà recitare un ruolo da protagonista in una specialità particolare la cui interpretazione indoor – gara corta e velocissima – può regalare sorprese.

11 febbraio – Bra – Campionati Regionali Indoor Cadetti

Giacomo Provera Campione Regionale sui 60 ostacoli.

Nel week end appena trascorso presso nel Palazzetto dello Sport di Bra, si sono svolti i Campionati Regionali cadetti e cadette sui 60 metri e 60 ostacoli, manifestazione organizzata dall’Atletica Alba in collaborazione l’Atletica Avis Bra.

L’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo porta a casa un titolo regionale con Giacomo Provera nella finale dei 60 metri ostacoli in 8”62 che precede il portacolori dell’Atletica Racconigi Francesco Pernicone e Nicolò Borello (Strambino) entrambi a 8”83. Per Giacomo si tratta del 3° titolo regionale dopo quello dello scorso anno, sempre sui 60 ostacoli indoor, e dei 300 metri hs; il crono ottenuto lo colloca al terzo posto delle graduatorie italiane, piazzamento che certifica la bontà del percorso avviato e del lavoro svolto dai tecnici Ferdinando Pace e Andrea Oderda con la collaborazione tecnica esterna di Gianluca Magagna. Ottimo sesto posto per Francesco Simbula, al primo anno di categoria, sceso a 9”30 (in gara anche Pietro Ominelli 11”05).

Nei 60 metri piani 170 le cadette e 140 i cadetti ai nastri di partenza. I migliori dei monregalesi sono stati lo stesso Provera e Lorenzo Lequio rispettivamente qualificati in batteria con 7”66 e 7”81: nella finale B Giacomo si ferma a 7”82 crono che gli vale il 10° posto, mentre per il compagno 15° posto in 7”84. Da segnalare Simbula con il suo 7”90, seguito da Federico Dell’Angelo (8”25), Alessandro Beccaria (8”32), Lorenzo Marino (8”48), Andrea Sacco (8”56), Manuel Surriano (8”60), Matteo Provera (8”66), Pietro Ominelli (9”04), Nicola Chiecchio 9”61.

Tra le cadette ottima prova della rappresentante del Polo di Carrù Sofia Musso che, da primo anno, sfiora l’accesso ad una finale fermandosi a 8”60 e di Cecilia Balbo 8”74. A seguire troviamo appaiate Paola Ambrosio, Brigitte Baudissone e Lucia Chiecchio con 8”92, poi Laura Sito 9”04, Alessia Lettieri 9”15, Giorgia Berbotto 9”24, Matilde Basilio alla sua prima gara 9”32 e Cecilia Mameli 9”96.

Settimo Torinese – 11 febbraio – 8° Olimpia Cross

2° Michele Aimo tra gli assoluti

Domenica 11 febbraio a Settimo Torinese si è svolta l’ottava edizione dell’ “Olimpia cross” valido come la 4° prova del Trofeo Piemonte di Cross Giovanile. Le condizioni non facili del percorso, con molto fango presente sul tracciato, non hanno spaventato i giovani dell’Atletica Mondovì. Nella categoria ragazze Sole Siguado è la prima a portare a termine la prova concludendo al 20° posto in 4’29” seguita subito dopo da Gloria Occelli 21° posto (4’30”). Buona anche la prova di Beatrice Borra (27° con 4’38) e delle compagne di allenamento Isabel Santana Nunez (35°), Federica Breaban (46°), Vittoria Campora (48°), Farah Merzouki (50°). Anche i ragazzi si sono difesi egregiamente con l’ottima la prestazione di Lorenzo santo 19° al traguardo in 4’13” e di Mario Franco del polo di Ceva che conclude al 24° posto, subito davanti a Noah Leone (27°), Matteo Liboà (38°) e Lorenzo Murisasco (55°).

Nei cadetti Giorgio Comino e Matteo Garelli sono arrivati spalla spalla al 28° e 29° posto (10’33” -10’34”) seguiti da Marco Restagno (11’07”), Simone Bongiovanni (11’40”) e Riccardo Gandolfi (11’48”), mentre per le cadette la prima monregalese al traguardo è stata Noemi Bertone in 10”36 (Irene Odella 11’24” e Emma Cavarero 11’48”).

Tra gli assoluti ottima prestazione del tecnico Michele Aimo che si toglie la soddisfazione di salire sul secondo gradino del podio, dimostrandosi sempre molto competitivo sui 6 km del tracciato: 23’52” per Aimo dietro pinerolese Gabriele Laurenti.

In gara anche alcuni esordienti che si sono cimentati sui percorsi a loro riservati: Giacomo Renesto (1° nella sua categoria), Musa e Armela Vuthay e Aurora Abazi.