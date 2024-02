SPECIALE IDEA SPORT: alla scoperta dell’A.C. Bra (VIDEOINTERVISTE e FOTO)

“A.C. Bra dal 1913“. Campeggia dalla cancellata giallorossa al fondo di via Senatore Sartori, varco abituale per le terne arbitrali, le squadre ospiti e il Bra. L’ex stadio “Madonna dei Fiori”, confinante con l’omonimo Santuario, è intitolato (dal marzo 2014) al braidese Attilio Bravi: atleta olimpionico di salto in lungo a Roma 1960, presidente del CONI provinciale di Cuneo dal 1996 al gennaio 2013; figura di riferimento e di spicco per il mondo dello sport, si spense il 27 novembre 2013 all’età di 77 anni. L’impianto braidese richiama a innumerevoli sfide nelle tante categorie disputate e molte di queste sono rimaste scolpite nei cuori dei tifosi.

111 anni di storia per l’Associazione Calcio Bra, presieduta dall’estate del 2007 dall’imprenditore Giacomo Germanetti (contitolare dell’azienda Bra gas insieme al fratello Natale ndr). Presidenza appoggiata dalle figure del vice Piero Reviglio e del direttore generale Pietro Sartori.

Nel 2011/2012 il ritorno in D dopo 11 anni consecutivi di Eccellenza, nel 2012/2013 la vittoria nel girone A di Serie D con la “favola” Mbaye Diagne e la storica promozione nell’ex Lega Pro Seconda Divisione (Serie C2). 2014-2024 sono 10 anni consecutivi che il Bra milita in D, negli ultimi anni stabilmente ai play-off e attualmente a quota 42 punti e nei “piani alti” della graduatoria.

Non solo la prima squadra, perchè il Bra annovera anche un settore giovanile in fermento e in costante crescita, con una “macchina” organizzativa collaudata nell’organizzazione di eventi e tornei importanti. Il tutto, in un complesso sportivo oggetto di un restyling grafico in corso e reso ancora più funzionale (negli ultimi anni) con la sistemazione dei due campi sintetici a 5, dei nuovi campi sintetici a 11 e a 7, dell’illuminazione sull’Esterno 2 (con la nuova pista di Atletica Leggera).

Ai nostri microfoni, il presidente del Bra Giacomo Germanetti.

Giovane, appassionato e competente. Nello scacchiere A.C. Bra, ecco il direttore sportivo Antonio Montanaro.

Partito da mister delle giovanili, dove con i 2003 ha vinto l’incredibile titolo Piemonte-Valle d’Aosta (maggio 2019), per arrivare alla panchina della Serie D braidese. Ecco la nostra chiacchierata con Roberto Floris.

Ex calciatore professionista (centrocampista) ed ex capitano del Bra, oggi responsabile del settore giovanile giallorosso (che annovera gli Juniores U19 Nazionali, il settore agonistico, l’attività di base e il calcio femminile). Ecco Mauro Briano.

CLICCA QUI per l’organigramma societario

CLICCA QUI per gli staff tecnici

CLICCA QUI per la Serie D “griffata” A.C. Bra

CLICCA QUI per il settore giovanile

Punto di riferimento, calcistico e sportivo, non solo per la città della Zizzola: anche e soprattutto, per il territorio cuneese e piemontese. Associazione Calcio Bra, orgogliosamente giallorossi.

FOTOGALLERY

1 of 17

IP