Volley C/F – Villanova di scena a Torino per il big match, sfide interessanti per Vicoforte e Cuneo

Dopo le due settimane di pausa, spartiacque tra girone di andata e girone di ritorno, tornano in campo le serie regionali di pallavolo, inclusa la serie C femminile. Dopo la sconfitta nelle semifinali di Coppa Piemonte, Villanova è chiamato a un nuovo big match, mentre Vicoforte e Cuneo sono chiamate a due gare difficili contro avversarie dirette.

Nel Girone A il Vicoforte Volley Ceva Editel Bam ospita la Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli, che in classifica insegue ad un solo punto di distanza. All’andata le canellesi si imposero in quattro set, ma in particolare nelle ultime giornate di campionato queste ultime sono incappate in qualche passaggio a vuoto che ne ha rallentato il passo. Al contrario le vicesi sono andate in crescendo, con una seconda parte di girone caratterizzata da risultati di peso. La sfida si preannuncia dunque molto equilibrata, con entrambe le squadre perfettamente in grado di portare a casa i tre punti.

Per quanto riguarda il Girone B, il Villanova Volley Bam non è riuscito a mettere la proverbiale ciliegina sulla torta al suo bellissimo percorso in Coppa Piemonte, perdendo la semifinale contro il Cus Collegno, che poi è andato a imporsi nella manifestazione. Le villanovesi sono chiamate al ritorno in campo in campionato contro la Teamwork To Play, altra formazione che al momento si trova nel gruppo da sei che si giocherà le posizioni di vertice da qui alla fine. All’andata Villanova si impose per 3-0, ma con ogni probabilità la sfida si dipanerà sui binari dell’equilibrio.

Anche la Labtravel Honda Cuneo è chiamata a un impegno esterno, in casa della Tempocasa Vol-ley Academy. Le giovani di coach Giordanetto si troveranno di fronte un’altra formazione molto giovane, quella di Volpiano, che non ha avuto un buon girone di andata, avendo racimolato solamente quattro punti. Nelle poche gare di dicembre e gennaio, però, queste ultime si sono comportate molto bene, mettendo in difficoltà alcune squadre di livello (tra cui Villanova) e rappresentano un test importante per le cuneesi, che devono conquistare punti per arrivare presto alla quota salvezza.

SERIE C FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 14 (10/2)

In Volley San Giorgio Tuacar – Cantine Rasore Ovada

Club76 Playasti – Volley Fortitudo Chivasso

Cus Collegno – Isil Volley Almese Massi

Vicoforte Volley Ceva Editel Bam – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli

Mtv Azzurra – Unionvolley Pinerolo

Sammaborgo – Volley Pirates Gavi Novi

Erresse Pavic – Prochimica Novarese Virtus Biella

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 14 (10/2)

Volley Cigliano – M.v. Impianti Bzz Piossasco Volley

Finimpianti Gp Rivarolo Volley – Mollificio R.m.i. Val Chisone

Lilliput Pallavolo – Canavese Volley Ivrea

Mokavit Rosaltiora – A.F. Volley

Teamwork To Play – Villanova Volley Bam

Pallavolo Montalto Dora – Sara Omegna Pallavolo

Tempocasa Vol-ley Academy – Labtravel Honda Cuneo

SERIE C FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA

Cus Collegno 38 Isil Volley Almese Massi 32 Volley Pirates Gavi Novi 27 Sammaborgo 26 Prochimica Novarese Virtus Biella 26 Unionvolley Pinerolo 24 Vicoforte Volley Ceva Editel Bam 21 Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 20 In Volley San Giorgio Tuacar 15 Erresse Pavic 14 Cantine Rasore Ovada 13 Club76 Playasti 11 Volley Fortitudo Chivasso 6 Mtv Azzurra 0

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – CLASSIFICA