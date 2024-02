Volley A3/M: la final four di Coppa Italia è sempre più vicina per il Monge-Gerbaudo Savigliano

Con la testa al campionato, ma con il cuore in parte (anche) rivolto alla Coppa Italia. Sarà un mese di febbraio intenso per il Monge-Gerbaudo Savigliano, che si giocherà le proprie carte nel Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, in attesa di essere protagonista nell’atto conclusivo della coppa di categoria.

È notizia recente, infatti, che la Del Monte® Coppa Italia Serie A3 sarà assegnata con la formula “Final Four”. Sabato 2 e domenica 3 marzo, il Pala Allende di Fano ospiterà il primo evento stagionale di Serie A3. Già note le quattro partecipanti: i quarti di Finale, giocati il 9 e 10 gennaio 2024, hanno infatti deciso le semifinaliste, ovvero Gabbiano Mantova, Monge Gerbaudo Savigliano, Smartsystem Fano e OmiFer Palmi.

Quella che si giocherà a Fano sarà la terza Coppa Italia “esclusiva” per la Serie A3, dopo quella del 2022, vinta da Prata di Pordenone all’Unipol Arena di Bologna all’interno della Final Four di SuperLega, e quella nel 2023, vinta da Pineto nella Final Four a Macerata. Sarà invece la seconda Final Four, ancora nelle Marche, dopo quella dell’anno scorso a Macerata. L’evento sarà organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la società Virtus Fano. Il programma dettagliato delle gare seguirà nei prossimi giorni.

Quel che è certo è che i ragazzi allenati da coach Lorenzo Simeon se la vedranno con OmiFer Palmi nella semifinale che esprimerà una delle finaliste di uno degli eventi-clou della Serie A3 Credem Banca nazionale. In casa biancoblu, intanto, fervono i preparativi in vista della trasferta marchigiana. Anche per questo, il Volley Savigliano si rende disponibile per organizzare gli aspetti logistici di tutti i tifosi, appassionati e addetti ai lavori che intenderanno seguire in trasferta capitan Dutto e compagni.

“Dopo un’eccezionale stagione 2022/23, in quest’annata abbiamo provato ad alzare il livello, con tante novità nell’organico della prima squadra. Dopo un inizio in sordina, dovuto anche all’adattamento dei tanti nuovi acquisti, i risultati hanno iniziato ad arrivare e oggi, oltre all’eccezionale qualificazione alla final four di Coppa Italia, possiamo sognare anche un’ottima fase finale di campionato. Siamo felici ancora una volta di poter portare il nome di Savigliano in giro per l’Italia, anche nel contesto rilevante di una final four nazionale. Resta, pertanto, anche il rammarico per non poter disputare le partite casalinghe in un palazzetto cittadino. Al di là di questi aspetti, però, speriamo che in molti possano seguirci in questa importante trasferta, sostenendo e incitando i nostri ragazzi in gare che, comunque vada, resteranno nella storia del Volley Savigliano” – sottolinea Gilberto Botta a nome di tutto il Direttivo biancoblu.

Per maggiori informazioni e dettagli organizzativi, si invitano pertanto tutti gli interessati a contattare il dirigente Gilberto Botta al numero 348.2698719, entro lunedì 12 febbraio 2024.

Semifinali – Del Monte® Coppa Italia A3

Gabbiano Mantova – Smartsystem Fano

Monge Gerbaudo Savigliano – OmiFer Palmi

cs