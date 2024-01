Volo: sconfitta per l’Auxilium Saluzzo in Serie A

In questo fine settimana è scesa in campo la serie A maschile del volo: la compagine saluzzese del direttore sportivo Marco Cravero, è stata sconfitta per 8 a 16 dalla Chiavarese; i punti in casa Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, portano la firma con i pareggi di Stefano Aliverti ed Alessio Danna nella staffetta e di Mattia Mana nella prova individuale, ed i successi di Stefano Aliverti nel progressivo, della terna con Corrado Salusso, Gabriele Parena e Giorgio Galleano e di Stefano Migliore nel tiro di precisione.

Sabato 3 febbraio esordio casalingo per il team saluzzese, ore 14,30 contro Brb Ivrea e domenica 4 febbraio ore 14,30 a Niella Tanaro, contro Bocce Mondovi’. Per la A femminile, dopo aver osservato il turno di riposo,le giocatrici di Paolo Costa, saranno impegnate in una doppia trasferta nel Friuli, sabato 3 febbraio contro Cussignacco e domenica 4 febbraio contro Buttrio.

Per gli under 15 domenica 4 febbraio, ore 9,00, seconda giornata di campionato,con la formazione di Federico Gasco impegnata contro Pertusio. Per la specialità petanque, dopo la sosta per lo svolgimento dello stage nazionale, nella serie A ,l’Auxilium Saluzzo giocherà in trasferta contro Bocciofila Buschese.

c.s.