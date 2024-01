Serie B Femminile – Contro il Chievo Verona l’esordio di mister Ardito sulla panchina della Freedom FC

E’ stata una settimana travagliata e ricca di notizie per la Freedom FC che ora cerca di riconcentrarsi sul campo per la quindicesima giornata di Serie B Femminile.

La compagine di patron Merlo, dopo le dimissioni di mister Petruzzelli, infatti, ha cambiato nocchiero affidandosi all’esperto Michele Ardito. Il tecnico giunge nella “Granda” dopo le esperienze sulle panchine di Mozzanica Bergamo, Chievo Verona e Cesena. Saranno proprie le scaligere le prossime avversarie delle cuneesi nella prima uscita del nuovo tecnico al “F.lli Paschiero”.

Una gara certamente da non sottovalutare che vedrà dinnanzi a Mellano e compagne una formazione quadrata che può contare sul talento Soggiu in porta oltre alla coppia d’attacco Landa-Picchi che sinora ha dato ben 14 gioie alle gialloblu.

Le cuneesi proveranno certamente a far valere il temperamento che solitamente sale in cattedra dopo un cambio in panchina, affidandosi al duo Burbassi-Martin on avanti.

In vetta è tempo di big match assoluto tra Parma e Lazio, appaiate a quota 37 punti, in una delle sfide più appassionanti del torneo. Potrebbe approfittare di questo scontro la Ternana che, invece, parte con i favori del pronostico nel turno casalingo contro il San Marino Academy.

Alle spalle del trio di testa promette scintille anche la sfida che vedrà dinnanzi Hellas Verona e Cesena con le bianconere che puntano a rosicchiare qualche punto sulle prime posizioni. Turni casalinghi per Arezzo e Brescia che se la dovranno vedere rispettivamente contro Bologna e Pavia Academy mentre la Res Roma ospita al “Savio” il Genoa. Chiude il palinsesto la sfida salvezza da Ravenna e Tavagnacco che hanno in palio punti chiave per la rincorsa alla salvezza.