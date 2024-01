Serie B Femminile – Troppo Genoa per la Freedom FC. In vetta continua la lotta tra Lazio, Parma e Ternana

Non riesce alla Freedom FC l’impresa sul campo del Genoa che dimostra una qualità ed un’esperienza superiore in categoria.

Sul pittoresco campo in riva al mare di Arenzano termina 3-0 in favore delle ragazze di coach Filippini che nel primo tempo aprono i giochi con Bargi salvo chiudere la contesa con Bettalli ed ancora Bargi nel finale di gara. La compagine di mister Petruzzelli ha provato a rispondere con Martin e Burbassi ma le “Grifoncine” non hanno perso la bussola, portando a casa l’intera posta in palio.

La Freedom FC resta, così, ferma a quota nove punti in coabitazione con il San Marino Academy, battuta dal Brescia per 2-4. In vetta continua la sfida tra Lazio, Ternana e Parma che sconfiggono rispettivamente Ravenna (7-0), Academy Pavia (1-2) e Chievo Verona (0-3) mentre il Cesena torna a correre battendo 2-0 l’Arezzo. Successo esterno dell’Hellas Verona sul campo del Bologna, battuto 2-3 mentre la sfida salvezza tra Tavagnacco e Res Women finisce in parità sul 2-2.