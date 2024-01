Sci Club Alpi Marittime “brilla” con Elena Carletto, Cloe Giordano e Giada Grosso

SCI DI FONDO – SKIRI TROPHY: ELENA CARLETTO, CLOE GIORDANO E GIADA

GROSSO VINCONO TRA LE U14. AL MASCHILE JOEI LISCIANDRELLO E’ 3°. LO SCI

CLUB ALPI MARITTIME DOMINA LA CLASSIFICA A SQUADRE

Nella giornata di domenica è continuata la grande festa per i primi 40 anni dello Skiri Trophy XCountry con le categorie di Ragazzi e Allievi che sono scese in pista fra i binari dello Stadio del Fondo di Lago di Tesero. Nella categoria U14 femminile sigla una splendida tripletta lo Sci Club Alpi Marittime con le piemontesi Elena Carletto, Cloe Giordano e Giada

Grosso sul podio in quest’ordine. “Questa pista è bellissima, le salite mi piacciono molto ed è proprio lì che ho sferrato il mio attacco, sono davvero contenta” afferma la vincitrice Carletto. Fra i maschi coglie un trionfo all’ultimo respiro il veneto Thomas Gaole, con una vittoria in spaccata davanti al lombardo Nicolò Pedranzini. Completa il podio, più staccato, il piemontese Joei Lisciandrello (Valle Pesio). Al termine delle due giornate di gare lo Sci Club Alpi Marittime domina la classifica a squadre, con il sodalizio piemontese a precedere quello

lombardo dello SC Alta Valtellina e quello veneto dello SC Bosco Lessinia. L’altoatesina SC Gardena è la migliore società sportiva della regione e chiude al 12° posto davanti alle trentine Unione Sportiva Carisolo e Sci Club Ledrense.

SCI DI FONDO – FESA CUP: BEATRICE LAURENT E’ 4ª NELLA MASS START JUNIOR DI JAKUSZYCE; ELISA GALLO 9ª TRA I SENIOR

La copertina di questa quarta tappa della FESA Cup, conclusasi quest’oggi a Jakuszyce in Repubblica Ceca, spetta sicuramente all’azzurra Martina Bellini che ha lasciato le briciole alle avversarie. L’atleta, nativa della Val Seriana e portacolori del C.S Esercito, ha dominato la mass start di 20 km in tecnica classica, bissando così il successo ottenuto nella 10 km a skating. L’azzurra, dopo essere rimasta guardinga nel gruppo delle dieci battistrada dove spiccava la presenza di cinque italiane, ha rotto gli indugi poco dopo i 10 km alzando prepotentemente il ritmo e staccando dalle sue code tutte le compagne d’avventura. La Bellini ha chiuso la sua fatica dopo 1:06:05.9 precedendo la tedesca Theresa Fuerstenberg e la ceca Barbora Havlickova. Si è accomodata ai piedi del podio Sara Hutter (G.S Fiamme Oro) mentre hanno colto un piazzamento nella top ten anche Nadine Laurent (6°, G.S Fiamme Oro), la cuneese Elisa Gallo (9°, G.S Fiamme Gialle) e Veronica Silvestri (10°,

G.S Fiamme Gialle). Tra le junior, impegnate sui 10 km, il successo se lo sono giocate sul

rettilineo finale l’azzurra Iris De Martin Pinter (C.S Carabinieri) e l’andorrana Gina Del Rino. L’ha spuntata quest’ultima, prendendosi la rivincita dopo aver chiuso al secondo posto la 10 km a skating preceduta Maria Gismondi (G.S Fiamme Oro), quest’oggi terza all’arrivo. In quarta posizione troviamo invece la piemontese Beatrice Laurent (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle).

SCI DI FONDO – FESA CUP: MARTINO CAROLLO E’ 2° NELLA MASS START DI JAKUSZYCE; DAVIDE GHIO 2° TRA GLI JUNIORES

Nella seconda giornata di gare della quarta tappa di FESA Cup l’Italia maschile non ha replicato l’en plein di successi del sabato, riuscendo comunque a raccogliere due podi. Sulle nevi di Jakuszyce (al confine tra Polonia e Repubblica Ceca) la mass start di 20 km in tecnica classica ha visto il successo del tedesco Korbinian Heiland, che ha tagliato il traguardo in solitaria, dopo aver attaccato poco prima del passaggio ai 10 km. Un’azione che poteva sembrava azzardata si è rivelata invece vincente per il tedesco che, nel finale, è riuscito a contenere il tentativo di recupero di una decina di sciatori, tra cui cinque azzurri.

Il cuneese Martino Carollo (Fiamme Oro), in volata, è andato a prendersi il secondo posto, stesso risultato della 10 km in linea, precedendo di soli tre centesimi un altro tedesco, Jakob Walther. La solida prestazione di squadra dell’Italia è stata completata dal quarto posto di Fabrizio Poli (UnderUp Ski Team Bergamo) e dal quinto di Mikael Abram

(C.S Esercito), vincitore della competizione del sabato. Nella mass start di 15 km a classico, dedicata agli Junior, lo svizzero Isa Näff si è preso la rivincita sul portacolori delle Fiamme Gialle Davide Ghio, che lo aveva battuto nella 10 km di ieri. Negli ultimi 5 km dal gruppo di testa si è sganciato un quintetto di atleti che si sono giocati il successo in volata. Näff ha preceduto di un’inezia Ghio mentre il ceco Jiri Tuz ha colto un brillante terzo posto. Al 10° posto, con un ritardo di 1’19.3, il cuneese delle Fiamme Oro, Gabriele Rigaudo.

