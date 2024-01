Coppa del Mondo Sci Alpino: niente da fare per il cuneese Corrado Barbera nello Slalom di Kitzbuehel

Giornata modesta per l’Italia negli Slalom di Coppa del Mondo a Kitzbuehel e a Jasna. Nel tempio austriaco dello sci alpino ha vinto a sorpresa il trentunenne tedesco Linus Strasser del TSV 1860 Muenchen, che ha chiuso nel tempo totale di 1’,40”,36/100, facendo retrocedere lo svedese Kristoffer Jacobsen dello Storklintens Ak Skalp, che era in testa a metà gara ed è arrivato secondo a 14/100. Terzo a 20/100 lo svizzero Daniel Yule dello Ski Club Champex-Ferret.

Nono posto per il poliziotto valtellinese Tommaso Sala a 1”,96/100, mentre il finanziere gardenese Alex Vinatzer si è classificato sedicesimo in rimonta. Niente da fare per il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito, che non si è qualificato per la seconda manche. Martedì 23 e mercoledì 24 gennaio la Coppa del Mondo maschile si sposterà sulla pista Planai di Schladming, dove sono in programma un Gigante e uno Slalom in notturna.

Nessuna sorpresa invece nello Slalom di Jasna, orfano dell’idolo di casa Petra Vhlova, che starà fuori per tutto il resto della stagione per colpa del legamento crociato del ginocchio destro rotto. Vittoria di Mikaela Shiffrin, la numero 95 in carriera, con il tempo totale di 1’,48”,21/100 e con distacchi rispettivamente di 14/100 e di 81/100 sulla quasi ventenne croata Zrinka Ljutic (HSK Zuti Macak) e sulla svedese Anna Swenn Larsson (Raettviks Slalomklubb).

Dodicesima la poliziotta trentina Martina Peterlini, staccata di 2”,93/100. Fuori nella seconda manche la cesanese Lara Colturi del Golden Team Ceccarelli, che corre per l’Albania, mentre nella prima era uscita la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli quando aveva il nono intertempo parziale.

Non qualificata per la seconda manche la sestrierina Lucrezia Lorenzi del Centro Sportivo Esercito. La Coppa del Mondo femminile si sposta ora a Cortina d’Ampezzo sulla pista Olympia delle Tofane, dove, tra venerdì 26 e domenica 28 gennaio sono in programma due Discese e un Super-G.

Le classifiche degli Slalom di Coppa del Mondo a Kitzbuehel e a Jasna

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=118549

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=118469