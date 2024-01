Serie B Femminile – Freedom FC a Genova contro le “Grifone”! Promette scintille la sfida tra Chievo Verona e Parma

Trasferta in terra ligure per la Freedom FC che sarà di scena sul terreno di gioco del Genoa, squadra in forte ascesa nel panorama calcistico nazionale.

Gara sicuramente non semplice per le cuneesi che arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta rimediata nel finale contro il Cesena. Mellano e compagne, comunque, hanno dimostrato una crescita importante nelle ultime gare ed il mercato di gennaio ha dato certezze ed alternative in più al tecnico Gianluca Petruzzelli.

Il Genoa dell’ex calciatore professionista Filippini si trova attualmente in sesta posizione, distanziato dalle zone nobili della graduatoria ma altrettanto distante dalla zona rossa. Squadra giovane con alcune calciatrici di esperienza messa insieme dal DG Marta Carissimi che può contare anche sull’ex Cuneo Errico oltre alla verve offensiva del duo Ferrato-Bargi ben appoggiate da Massa ed Acuti.

Ad Arenzano, dunque, servirà la migliore Freedom per strappare un risultato positivo che permetterebbe al team di patron Merlo di mettere punti importanti in cascina.

Nelle altre sfide impegni abbordabili, almeno sulla carta per Lazio e Ternana che affronteranno rispettivamente Ravenna ed Academy Pavia mentre il Parma rischia sul terreno di gioco del Chievo Verona. Da non sottovalutare anche l’impegno interno del Cesena contro un Arezzo in grande forma mentre è suggestiva la sfida tra Bologna ed Hellas Verona. In coda Brescia e Res Women partono con i favori del pronostico sui campi di San Marino e Tavagnacco.