Calcio a 5 Serie A2 Élite: spettacolo Elledì vs Pordenone! A Caramagna è 3-3

Super sfida a Caramagna Piemonte tra i padroni di casa dell’Elledì FC e i nero-verdi del Pordenone Calcio a 5.

La formazione di Giuliano si porta in vantaggio, dopo aver colpito una traversa nelle prime battute, con Costamanha, al 4′ cambia così per la prima volta il parziale. La risposta degli uomini di Hrvatin non si fa attendere e, appena due giri di lancette dopo, Grzelj sfrutta al meglio un piazzato (1-1). Alla rete dell’esperto sloveno, fa eco quella di un ispirato Chitoui che, al 10′, completa la rimonta (1-2). Il momento è propizio per i ramarri che c’entrano il tris con Grigolon (1-3). Vincenti e compagni provano ad accorciare le distanze, ma Vascello tra i pali fa la voce grossa e le squadre prendono la via degli spogliatoi sull’1-3.

Nell’avvio della seconda frazione succede di tutto. Dopo 39″, il Pordenone ha con il penalty di Ziberi l’opportunità di allungare, Lamberti però indovina l’angolo ed evita la quarta marcatura ospite. Langella (per doppio giallo), al 2′, deve lasciare il campo, costringendo i suoi alla inferiorità numerica; nello stesso istante anche il tecnico dell’Elledì FC (rosso diretto) abbandona la disputa.

Il Pordenone si organizza e non subisce alcun gol nei 2 minuti di 5 vs 4, ma l’inerzia sembra cambiata quando i due pivot di casa, Vincenti e Cerbone, impattano sul 3-3. I giallo-neri vanno vicini, anche con il portiere di movimento, alla quarta gioia del pomeriggio, ma il risultato non cambia. Da segnalare la ottima prova di Lamberti. 1 punto a testa tra Elledì FC e Diana Group Pordenone.

L’Elledì tornerà in campo in trasferta a Campo Ligure, venerdì 19 gennaio, con CDM Futsal.

ELLEDÌ FC-PORDENONE 3-3

Reti: Costamanha, Vincenti e Cerbone (Elledì FC); Grzelj, Chitoui e Grigolon (Pordenone)

c.s.