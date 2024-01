Da Cuneo a Dublino, un concerto per Fabrizio de André

L’11 gennaio del 1999 ci lasciava Fabrizio de André, ma in questi venticinque anni la sua musica ha continuato ad essere ascoltata, studiata e suonata, come dimostrano le centinaia di manifestazioni che in tutta Italia stanno svolgendosi per celebrare l’artista nel giorno dell’anniversario.

Non solo in Italia, ma in tutto il mondo: in Irlanda mercoledì 10 gennaio alle 19 presso lo Smock Alley Theatre di Dublino andrà in scena “De André in duo”, un concerto per ricordare Faber, la sua poesia e le sue canzoni, con Sara Cesano (Violino) e Sergio Pozzi (Voce, Chitarra acustica), in arte Duo Sciapò.

Ad organizzare l’evento è l’Istituto Italiano di Cultura di Dublino, punto di riferimento essenziale per la collettività italiana e per la crescente domanda di cultura italiana che si registra in tutto il mondo. Il Duo Sciapò era già stato loro ospite nell’aprile del 2023 per un concerto sul mondo della musica folk dal Piemonte all’Irlanda.

Duo Sciapò

Il duo nasce nel 2016 dall’incontro tra la violinista Sara Cesano e il cantante e chitarrista Sergio Pozzi: entrambi amanti del viaggio e della musica popolare decidono di unire le due passioni e partire in giro per l’Italia e l’Europa come artisti di strada, in un mescolarsi di melodie di valle, cantautorato italofrancese e Jigs irlandesi.

Partecipano a numerosi festival tra cui Pfklaster Spektakel di Linz, Mercantia-Festival internazionale del quarto teatro, Festival d’Avignon Off, Festival della Terra di San Gimignano, etc.

De André in Duo

In parallelo allo spettacolo “Lou Tapage canta de André” nasce nel 2019 una versione più intima e acustica, arrangiata per voce, chitarra e violino. Un concerto per ricordare Faber, attraverso la sua musica e la sua poesia.