Finale Coppa Italia Eccellenza, Pro Novara-Saluzzo (0-3): il racconto del pomeriggio perfetto dei marchionali!

“Il cielo è granata sopra Orbassano”.

Sull’erba sintetica del “Valentino Mazzola” (“casa” del Torino Primavera ndr) oggi pomeriggio è “sventolato”, con grande forza, il colore granata del Saluzzo. Grazie al doppio sigillo di Gabriele Shtjefni e al guizzo di Davide Micelotta, i marchionali hanno dominato con la Pro Novara (0-3) e si sono aggiudicati la Coppa Italia di Eccellenza, Piemonte-Vda. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, nella ripresa è arrivato “il cambio di passo” decisivo e (soprattutto) si è giocato ad una porta sola.

Prima Coppa Italia di Eccellenza (Piemonte-VdA) della storia per il Saluzzo e terza di fila (in 3 anni) per Salvatore Telesca, dopo le 2 con l’Alba Calcio. Un altro pomeriggio da incorniciare e da ricordare per la provincia di Cuneo.

PRIMO TEMPO

Pro Novara in blù scuro, completo bianco per il Saluzzo. Parte forte la squadra di mister Telesca, ma la prima occasione da gol è dei novaresi: al quarto minuto girata mancina in area di Cristian Bertani (classe 1981, ex attaccante del Novara in B ndr) e sfera alta sopra la traversa. “Strappo” di Kone al 17′, sul vertice sinistro dell’area della Pro, Xhani lo mette giù e viene ammonito. Saluzzo pericolosissimo, azione che si sviluppa sulla sinistra, sfera che giunge a Micelotta all’altezza del dischetto, girata mancina e Cavalleri para in due tempi al 22′. Blanda la crossa dalla sinistra al 25′, incornata di Laurenti e pallone alto di poco sopra la traversa. Minuto 38: il signor Catapano di Torino sorvola (incredibilmente) sul fallo di Samina su Kone in area di rigore della Pro Novara. Vibranti proteste del Saluzzo, ma il penalty non viene accordato. 0-0 all’intervallo a Orbassano.

SECONDO TEMPO

Conclusione smorzata di Kone, in piena area al 7′ e viene deviata in corner. Gran botta col destro di Rivoira dai 16 metri (servito da Kone) e Cavalleri risponde con una grande parata in tuffo al quarto d’ora. Calcio di rigore per il Saluzzo al 16′: Rezzaro stende Kone e l’arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri Gabriele Shtjefni spiazza Cavalleri. Pro Novara-Saluzzo 0-1. Continua a “seminare” il panico Lassina Kone. L’attaccante 2004 del Saluzzo è letteralmente incontenibile. Diagonale mancino di Dell’Anno (appena entrato) e i saluzzesi vanno vicini al raddoppio al minuto 27. Sinistro di Shtjefni dal limite dell’area, palla che termina fuori misura (34′). Punizione all’altezza della bandierina sinistra battuta da Rivoira, Cavalleri smanaccia al 37′. Raddoppio del Saluzzo al minuto 43: Micelotta incrocia con il sinistro da pochi passi e insacca. Nei 6 minuti di recupero, al 47esimo i granata marchionali fanno 0-3: colpo di testa a centro area di Shtjefni. “Gioco, partita e incontro”. Al triplice fischio fanno festa (meritatissima) giocatori, staff e tifosi del Saluzzo.

TABELLINO

Pro Novara: Cavalleri, Carbone, Samina, Xhani (1′ st Demaria), Pici (41′ st Moustafa), Rezzaro (17′ st K. Pasku), Blanda, Caporale, Bertani, Laurenti, Salvatore (17′ st Kambo).

A disp: Delodi, Costa, Fath, Geno, V. Pasku.

Allenatore: Dario Dighera.

Saluzzo: Romanin, Coppola (26′ st Dell’Anno), Bedino, Giergj, Carli, Caldarola, Rivoira, Faridi, Kone (35′ st Bernard), Shtjefni, Micelotta (45′ st Di Ciancia).

A disp: Costamagna, Birtolo, Allasina, Lanfranco, Massacesi, Pinelli.

Allenatore: Salvatore Telesca.

Arbitro: Catapano di Torino (assistenti: Mariut di Asti e Popescu di Alba-Bra).

Marcatori: 16′ st rig. Shtjefni (S), 43′ st Micelotta (S), 47′ st Shtjefni (S).

Note: pomeriggio variabile con temperatura non troppo fredda, terreno di gioco in erba sintetica; circa 400 spettatori. Ammoniti Xhani, Pici, Samina, Carbone (P), Faridi, Micelotta (S).