Contributo regionale ai Circoli Acli del piemonte

Il Consiglio Regionale del Piemonte, su iniziativa del gruppo della Lega, ha proposto l’erogazione di un contributo di 500.000 euro a favore dei Circoli ACLI Piemonte.

La somma sarebbe distribuita ai circoli aderenti al bando che dovrebbe essere emanato prossimamente, e risulterebbe di sicuro utile a quelle realtà che, in particolare dopo la pandemia, fanno fatica a mandare avanti la loro attività sociale.

Nonostante il clamore suscitato nel mondo associativo dalla notizia, dopo un ampio e franco dibattito in Presidenza regionale ACLI, durante il quale, nel rispetto del pluralismo che contraddistingue l’associazione, sono emersi i punti di vista diversi a seconda delle posizioni politiche di ciascuno, si è deciso di non emettere alcun documento, ma di demandare il tutto al Forum del Terzo Settore Piemonte, di cui le ACLI Piemonte stesse fanno parte.

Come ACLI provinciali di Cuneo riteniamo che un contributo per i nostri circoli costituisca un doveroso riconoscimento per la grande attività sociale svolta sul territorio dalle ACLI.

Siamo sempre stati e sempre saremo grati alle istituzioni che riconoscono, con segni concreti, tutto il lavoro svolto dai nostri circoli e dall’Associazione a favore della gente; questo però non ci ha mai vincolati né lo farà in questa occasione, nell’esprimere liberamente le nostre posizioni a proposito di argomenti o deliberazioni legislative che non ci trovino d’accordo, in quanto contrarie ai nostri ideali di Associazioni cristiane di lavoratori.

Inviteremo pertanto i circoli ACLI a rivolgersi ai nostri uffici per aderire agli eventuali bandi, mantenendo, tutti, piena libertà e indipendenza di giudizio.

Chiediamo con forza che la politica si impegni in una programmazione seria e previdente a sostegno delle APS riconosciute a livello regionale.