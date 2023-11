Atletica Mondovì ai raduni regionali di Torino e Alessandria

Con la stagione dell’atletica outdoor ormai conclusa e con quella indoor ai nastri di partenza, il settore tecnico della Fidal Piemonte coordinato dal fiduciario regionale giovanile Alfonso Violino, ha predisposto un calendario di incontri per seguire più da vicino le giovani promesse che il movimento sta cercando di costruire. Per questo motivo presso lo stadio “Nebiolo” del Parco Ruffini di Torino, nella giornata di sabato 25 novembre si è tenuto un collegiale riservato al settore marcia. L’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo vi hanno preso parte con un folto gruppo di atleti capitanati da Claudia Borello e Emma Battaglio con Lorenzo Murizasco, Farah Merzouki, Carolina Ribezzo, Aurelio e Giancarlo Forni. Ad accompagnarli il giovane tecnico Michele Aimo ed Elisa Rigaudo nella duplice veste di collaboratore del responsabile regionale Bruno Verteramo e tecnico societario (coordina il settore per l’Atletica Mondovì).

Il giorno successivo ad Alessandria si è tenuto quello riservato ai migliori lanciatori di tutte le categorie. Per i colori monregalesi sono stati convocati Federico Palladino (peso) e Cristian Boschetti (giavellotto) accompagnati del Pietro Rossi. Per tutti è stata un’occasione di utile confronto con i pari età piemontesi e un momento di formazione per gli allenatori. Al raduno lanci era presente anche Matteo Scarrone.

