Cuneo Pedona Rugby: weekend di soddisfazioni per le formazioni femminili

Fine settimana pieno di soddisfazioni per le formazioni femminili del Cuneo Pedona Rugby. Un movimento in crescita anche grazie all’ottimo lavoro della società Biancoblù sul territorio e nelle scuole.

Le ragazze della prima squadra aggregate alle atlete del Volvera vincono e convincono 13-29 sul campo del Parabiago. Un risultato mai in discussione in una partita condotta sempre avanti dalle atlete cuneesi.

L’U16 femminile Biancoblù guidata da Malavolti e Orengo nella giornata di Sabato ha partecipato al concentramento della propria categoria sul campo del Volvera.

Una formazione nata quest’anno con atlete alla prima esperienza ha dimostrato quanto di buono ha imparato in questi mesi di attività affrontando le tre partite contro Cus Piemonte orientale, Biella, Sanremo a viso aperto e a pari livello contro avversari con più esperienza.

Da sottolineare oltre all’impegno le diverse mete segnate in quelle che sono state le prime partite ufficiali disputate da queste ragazze.

Cune Pedona Femminile U16: Armando,Delfino, Di Fazio, Giordano, Magnetto Allietta, Peano, Pellegrino, Quinto, Ziu, Ferrero

“Il Cuneo Pedona rugby si augura che il movimento femminile continui a crescere come in questi ultimi anni, un movimento in espansione che può dare grosse soddisfazioni alle atlete, ai tecnici e alla società” sottolineano dal club cuneese.

