4 Cappelli a La Rei Natura nella nuova Guida de L’Espresso

4 Cappelli a La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti nella nuova Guida de L’Espresso

Il ristorante La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti di Serralunga d’Alba (CN) ha ottenuto 4 Cappelli nella nuova Guida de L’Espresso: I 1000 Ristoranti d’Italia 2024. La presentazione, andata in scena martedì 21 novembre al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano, ha incoronato la nuova insegna dello chef piemontese come una delle migliori a livello italiano, secondo il curatore della guida Andrea Grignaffini e il vicecuratore Alberto Cauzzi.

“Sono estremamente felice per questo riconoscimento” ha dichiarato emozionato lo chef

Mammoliti. “Abbiamo aperto le porte de La Rei Natura a inizio settembre e, in poco tempo,

siamo riusciti a toglierci delle grandi soddisfazioni. L’Espresso è una guida storica in Italia – è nata oltre 40 anni fa – con la quale condividiamo due importanti valori: la professionalità e la ricerca della qualità. In questo anno che ci separa dalla prossima edizione, lavoreremo per migliorarci ulteriormente. Partirò dal dare quanto più valore possibile ai miei ragazzi e al loro impegno costante, in cucina al mio fianco, in sala a contatto con il cliente”.

I MOTIVI DI QUESTO RICONOSCIMENTO

Inizia così la scheda che descrive il ristorante: “In concomitanza con l’importante rifacimento del resort, ecco il nuovo corso del ristorante gourmet della struttura (una serie di stanze a vista, intervallate ad hoc da arredi) sotto la guida di Michelangelo Mammoliti, decisamente a proprio agio nello svolgere al top il tema dichiarato nell’insegna, La Rei Natura, oggi corredata di un’ampia serra”. Quindi, il focus si sposta sulla neurogastronomia, ovvero quella scienza che allo chef permette di rievocare, in alcuni dei suoi piatti, ricordi d’infanzia personali o comuni.

“La formazione classica, la passione per lo studio e per l’approfondimento, la perizia tecnica e la determinazione sono messi a frutto con una maturità in fiore che si traduce in piatti, pane compreso, che nel cogliere il meglio della natura, restituiscono, attraverso sapori intensi come non mai, il gusto e l’emozione dei ricordi”.

Il piatto migliore di tutto il menu, secondo la Guida de L’Espresso, è Apollo, spaghetti cotti in estrazione di pollo al forno, capaci di proiettare chi li assaggia (sempre per il tramite della neurogastronomia) “direttamente nella casa dei nonni durante il miglior pranzo della domenica”.

Sul finale, un elogio lo meritano anche Strofissià , che “indaga la trofia (di tre tipi diversi)

nell’intimo lasciando che il pesto al basilico si arricchisca con altre erbe aromatiche pestate al mortaio giapponese”, e il “pairing enoico che riesce a fare del vino l’ingrediente che completa il piatto”.

La Rei Natura compie un altro importante passo nell’alta cucina contemporanea italiana.

Ancora, e sempre, grazie al talento del suo portavoce: Michelangelo Mammoliti.