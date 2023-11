Parte da Frabosa Soprana (CN) il nuovo ciclo di eventi CIC

Venerdì 1 dicembre prenderà il via il nuovo ciclo di appuntamenti del progetto CIC – Costruire il cambiamento, nato con l’obiettivo di generare l’attivazione civica e politica delle donne delle aree interne montane cuneesi. Proposto dal CDM – Coordinamento Donne di Montagna, il progetto punta a migliorare la qualità di vita, economica, sociale e culturale delle intere comunità delle “terre alte”, partendo dalle donne, fornendo loro opportunità di confronto, di formazione e di empowerment femminile.

VENERDÌ 1 DICEMBRE alle 18.30 nella Sala conferenze del Municipio di Frabosa Soprana (CN) si terrà l’incontro “Tipicità locali e territorio, professionalità al femminile come valore aggiunto” con gli interventi di Michela Del Torchio, nutrizionista; Paola Gula, giornalista enogastronomica; Elisa Cavallo e Martina Oddenino, AIC Piemonte ETS (Associazione Italiana Celiachia) e Loredana Sasia, segretaria generale FLAI (Federazione Lavoratori Agro Industria) CGIL.

I successivi appuntamenti sono in programma giovedì 4 gennaio a Pietraporzio su “Imprese femminili: sfide, opportunità e innovazione in montagna” e sabato 16 marzo a Briga Alta “Accessibilità e inclusione: ripensare l’accoglienza in un’ottica di genere”; verranno inoltre programmati altri appuntamenti che culmineranno a giugno nella 7ª edizione de “La tre giorni delle donne” .

Tutti gli eventi sono gratuiti e verranno trasmessi online sulla pagina Facebook del coordinamento: @DonnediMontagnaBolivia

CIC – Costruire il cambiamento è un progetto del Coordinamento Donne di Montagna; finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo; realizzato in collaborazione con (in ordine alfabetico) Alleanza nelle Alpi; Fondazione Nuto Revelli; UNCEM Piemonte; YWCA-UCDG onlus.