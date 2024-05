Il punto sulle giovanili Mon.Vi: Under 14 quarta in regione, doppio derby in Prima Divisione

È stato un fine settimana di grandi attività per la pallavolo monregalese, con le finali regionali Under 14 femminile e Under 15 maschile organizzate tra Mondovì, Vicoforte e Carrù. Con una formazione Mon.Vi. impegnata nella manifestazione il pathos è stato tanto, ma tutte le gare del fine settimana di tutte le categorie hanno saputo regalare tante emozioni.

SERIE C

Club76 Playasti – Vicoforte Volley Ceva Editel Bam 3-0

Si chiude con la più indolore delle sconfitte anche la stagione del Vicoforte Volley Ceva Editel Bam, che scivola nel sabato pomeriggio ospite del Club76 Playasti. Tanta la differenza di motivazioni tra le due compagini, con le vicesi autrici di una buona stagione ma certe della categoria ormai da tempo mentre le astigiane sono ancora totalmente “in trincea” vista la partecipazione ai playout e alle finali nazionali Under 16. Coach Pagliuca, poi, concede spazio a tutte le atlete in rosa, che alternano buoni momenti ad altri passaggi a vuoto. Top scorer delle monregalesi sono la centrale Cagnasso (8) e la schiacciatrice Bertino (7)

PRIMA DIVISIONE

Mon.Vi. Bam Lpm Rossa – Mon.Vi. Bam Lpm Blu 3-0

Mon.Vi. Bam Lpm Blu – Mon.Vi. Bam Lpm Rossa 3-2

Mon.Vi. Bam Lpm Verde – Volley Saluzzo Expert Chiale 1-3

Volley Saluzzo Expert Chiale – Mon.Vi. Bam Lpm Verde 0-3

Settimana decisamente intensa per le tre compagini di Prima Divisione. Da un lato le formazioni rossa e blu si sono incontrate nella doppia sfida valida per la finale 5°-6° posto del campionato territoriale, sfida molto sentita per le diverse fasce d’età coinvolte e per un paio di sfide famigliari tra “Monvine” dei due gruppi. Lo scorso venerdì la squadra rossa ha conquistato per 3-0 la gara di andata, mentre lunedì sera ha provato a ribaltare la situazione: il 3-2 con cui si è conclusa la gara lancia la formazione rossa al quinto posto e fa scendere il sipario sulla stagione delle due squadre.

Doppia gara anche per la formazione verde: le ragazze di coach Cornaglia prima hanno ceduto a Saluzzo lo scorso mercoledì, disputando una delle peggiori gare di tutta la stagione. Due giorni dopo, in trasferta, il gruppo (pur con qualche assenza) ha saputo rispondere contro le stesse avversarie, giocando da squadra e imponendosi 3-0. Solo più una settimana di gare anche per questo gruppo, che può ancora vincere il suo girone 17°-22° posto.

UNDER 14 REGIONALE

Mon.Vi. Bam LPM Rossa – Libellula Volley 1-3

Mon.Vi. Bam LPM Rossa – In Volley Piemonte Tuacar 0-3

Resterà nei ricordi di tutte le ragazze la partecipazione della formazione Mon.Vi. Bam LPM Regionale alle casalinghe finali regionali Under 14, organizzate nella giornata di domenica dalla LPM Pallavolo Mondovì sui campi di Palamanera, PalaItis, Carrù e Vicoforte. Le giovani “Monvine” se la sono vista con il meglio che la pallavolo piemontese può offrire, con intense sfide alla Libellula Volley e a In Volley Piemonte. Il quarto posto finale non è certamente una sconfitta ma un primo passo di consapevolezza per una squadra autrice di una grande stagione.

UNDER 12 FIPAV

Mon.Vi. Bam Lpm Rossa – Mon.Vi. Bam Lpm Bianca 3-0

Rs Volley Racconigi – Mon.Vi. Bam Lpm Gialla 0-3

Arriva il momento delle sfide decisive per il campionato di Under 12 FIPAV. Lo scorso sabato le formazione rossa e bianca si sono affrontate nel quarto di finale, con il successo andato alle prime: tanta la grinta in campo messa in campo dalle due squadre, che hanno dato vita a una bella sfida, intensa e combattuta. La squadra rossa tornerà in campo questa sera alle 18.30 nella semifinale contro Canelli, mentre la squadra bianca di coach Rainero tornerà in campo domani ad Alba per la prima gara del tabellone 5°-8° posto.

Arriva un bellissimo successo anche per la formazione gialla, che si è imposta a Racconigi in tre set, dimostrando una volta di più il suo bel percorso di crescita. Sabato mattina le “Monvinine” saranno di scena a Cuneo per l’ultimo atto della loro stagione, la finale 17°-18° posto con le padrone di casa della Lab Travel Honda Cuneo.