Basket B/M: Savigliano paga un brutto approccio e va ko contro Casale

Si chiude con una sconfitta il tour de force in trasferta della Cogal savigliano che, impegnata nel Monferrato, si scontra con un avvio shock che sarà poi decisivo all’ultima sirena. I ragazzi di coach Fiorito provano a più riprese a riportarsi in partita, riuscendoci anche in qualche frangente, ma alla fine devono concedere il successo a Junior Casale

Quella che era stata definita dallo staff come una partita molto importante per le ambizioni di classifica dei saviglianesi non inizia nel migliore dei modi, anzi, con una partenza dirompente i ragazzi di Casale si portano immediatamente in doppia cifra di vantaggio, infliggendo un perentorio 15-0 alle Pantere. Subita la batosta la Cogal prova a riprendere in mano le sorti della sfida per non rischiare l’imbarcata e la banda ai comandi di coach Fiorito riesce a rifarsi sotto.

Per tutta la partita la distanza si assottiglia sempre di più, con le Pantere brave a non mollare e con gli Alessandrini sempre pronti a rispondere a tono, fino al -4 che sembra riaprire definitivamente i giochi, ma, complice la grande concretezza a canestro degli ospiti, Casale infila un paio di canestri decisivi che spazzano via qualsiasi sogno di rimonta saviglianese.

«Peccato perché vincere questa trasferta era importantissimo per noi e per migliorare la nostra posizione in classifica – il commento di coach Fiorito -. I primi minuti di gara sono stati decisivi e dovremo dimenticarli in fretta se vogliamo iniziare a macinare qualche punto in più. Intanto la testa va al back to back casalingo che ci vedrà impegnati a distanza di pochi giorni con Campus Piemonte e poi con Collegno. L’unica partita casalinga giocata fin’ora ci sorride, speriamo di sfruttare di nuovo il calore del pubblico del Ferrua».

Prossimo appuntamento: Cogal Savigliano – Campus Piemonte, giovedì 9 novembre (21.15) PalaFerrua

JUNIOR CASALE MONFERRATO – COGAL SAVIGLIANO 70-60

(24-13, 12-11, 16-22, 18-14)

c.s.