Serie B Femminile – Freedom FC a Ravenna alla ricerca della seconda vittoria consecutiva

Dopo la pausa dedicata alle Nazionali e con la vittoria contro il Pavia Academy ancora nella mente ritorna in campo la Freedom FC nel campionato di Serie B Femminile.

Le cuneesi saranno impegnate ancora in trasferta questa volta sul campo del Ravenna Women, formazione che attualmente occupa l’ultima posizione in classifica. Ghiotta occasione, dunque, per la compagine di coach Petruzzelli per mettere altri punti in cascina verso la zona salvezza.

Grande attesa per il ritorno in Romagna dell’ex ravennate Burbassi, attuale bomber della squadre cuneese ed autrice sinora di prestazioni di alto livello. Dalla parte opposta della barricata una squadra completamente rinnovata dopo un glorioso passato anche nella massima serie.

Nelle altre sfide spicca Parma vs Hellas Verona mentre le prime della classe Ternana e Lazio partono con i favori del pronostico nei rispettivi match casalinghi contro Res Women e Brescia.