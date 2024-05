Riceviamo e pubblichiamo

Domani 27 maggio prenderà il via il tour in camper a sostegno di Sarah Disabato alla Presidenza del Piemonte. I parlamentari Chiara Appendino, Antonino Iaria ed Elisa Pirro visiteranno tutte le province della Regione per portare il messaggio del Movimento 5 Stelle nelle piazze e confrontarsi con i cittadini. Nella card, gli appuntamenti della prima giornata in provincia di Cuneo con tappe a Dronero, Cuneo, Bra, Alba e Canale.