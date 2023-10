Domenica 5 novembre Random Quartet in concerto a Niella Tanaro

La prima edizione del “Festival delle Colline” domenica 5 novembre, alle 16,45, fa tappa nella meravigliosa Chiesa di Sant’Antonio Abate a Niella Tanaro con il quartetto d’archi Random Quartet composto da Giovanni Bertoglio (I Violino), Giulia Masiello (II Violino), Arianna Nastro (Viola) e Arianna Di Raimondo (Violoncello), che porteranno in concerto le colonne sonore più famose della storia del cinema.

Passando attraverso le sonorità liriche di Morricone a quelle epiche di Hans Zimmer, il pubblico verrà accompagnato idealmente in territori lontani e intimi allo stesso tempo. Grazie alla musica, i paesaggi sconfinati del far west e quelli di un borgo della Sicilia, gli orizzonti avventurosi dell’oceano e quelli immaginari di pianeti lontani, saranno valorizzati e completati da paesaggi musicali che ne esalteranno le caratteristiche, per un risultato non meno emozionante e significativo di quello dato dall’immagine.

L’idea del Random Quartet nasce come quella di un quartetto svincolato dai canoni tradizionali, in cui possano convivere realtà musicali molto diverse fra loro: a partire da queste premesse si sviluppa un’esperienza musicale a 360 gradi, anche se fondata sulle solide basi della tradizione classica.

In virtù delle sue peculiarità, in questi anni il Random Quartet ha riscosso molti apprezzamenti ed eseguito numerosi concerti in teatri e sedi più insolite (Salone del Conservatorio di Torino, Mole Antonelliana, Hiroshima mon Amour, Auditorium Orpheus, Orto Botanico di Torino, Castello di Racconigi, ecc), oltre ad aver partecipato alla trasmissione televisiva “Nessun Dorma”, trasmessa su Rai 5 e inciso due CD “Just four Strings” e “In Dreams”.

Nel 2018 e nel 2021 il Random Quartet è stato chiamato per inaugurare la “Quinzaine du Cinéma italien” presso l’Auditorium della Cité des Arts di Chambéry con dei concerti incentrati sulle figure di Nino Rota ed Ennio Morricone. Nel 2018 il Random Quartet si classifica al primo posto assoluto per la selezione territoriale del Folkest, il più antico festival folk in Italia, conquistando così la possibilità di esibirsi in Friuli nella serata finale della manifestazione, trasmessa sulle reti Rai. Inoltre, ha collaborato con Filippo Cosentino e James David Spellman per l’incisione dell’album Carlotta-the musical, arrivato ai ballottaggi del primo turno delle nomination ai Grammy.

Il concerto è a ingresso è libero e si concluderà con un momento conviviale a base di vin brulè e caldarroste.

L’iniziativa fa parte del progetto “Langa del Tanaro. Un progetto a rete di valorizzazione e fruizione turistica per un territorio di confine”, sostenuto dal bando “Territori in luce” – edizione 2023 della Fondazione Compagnia di San Paolo, pone al centro del dibattito il paesaggio, inteso come terreno su cui prende forma l’identità locale, ovvero il collante tra le comunità, l’ambiente e il patrimonio culturale. È promosso dall’Associazione culturale Turris (capofila), insieme con l’Associazione San Fiorenzo, la Consulta BCE Piemonte e Valle d’Aosta, l’Unione Montana di Ceva e i comuni del territorio compreso nel progetto.