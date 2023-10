Volley A1/F – Fra Supercoppa e campionato, un super weekend: Cuneo fa visita a Bergamo

Sarà un weekend dove inevitabilmente gli occhi saranno puntati sulla 28^ Supercoppa Italiana e la prima sfida stagionale tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e l’Allianz Vero Volley Milano, finaliste dell’ultima Coppa Italia e delle ultime due Finali Scudetto. Ma non si ferma il Campionato di Serie A1, in cui si disputeranno cinque partite valide per la quarta giornata (rinviate al 22 novembre Conegliano-Roma, in diretta Rai Sport, e Milano-Chieri).

Per un sabato all’insegna del volley femminile, tre ore dopo (20.30) il fischio d’inizio della partita del Modigliani Forum, tutti gli appassionati potranno seguire il match tra la Volley Bergamo 1991 e la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, due squadre reduci da due sconfitte e in cerca di punti per scalare la classifica.

Domenica alle 17, tre incontri in programma. La Megabox Ond. Savio Vallefoglia, con l’obiettivo di scavalcare sia Milano che Conegliano in classifica, accoglie la Wash4Green Pinerolo, mentre per l’Itas Trentino che ospita Il Bisonte Firenze la missione sarà quella di muovere la graduatoria che recita ancora “zero” alla voce dei punti conquistati. Scontro sicuramente d’alto livello quello tra la Savino Del Bene Scandicci, caduta al tie-break con Milano la scorsa settimana, e la TrasportiPesanti Casalmaggiore, forte invece del risultato positivo ottenuto contro Trento.

Alle 18.30, il confronto nel derby del Ticino tra due protagonisti della Generazione dei Fenomeni: Julio Velasco e la sua UYBA Volley Busto Arsizio contro Lorenzo Bernardi e la sua Igor Gorgonzola Novara. Se da un lato le farfalle cercheranno di uscire dalle retrovie della classifica, le zanzare avranno un’opportunità unica di restare, almeno per il momento, da sole in vetta: un match senz’altro imperdibile.