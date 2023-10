Ginnastica Saluzzo protagonista in pedana a Piombino Dese

Sabato 21 ottobre, a Piombino Dese (PD) sono scese in pedana due atlete della Ginnastica Saluzzo Libertas nella gara “regina” dell’anno di Ginnastica Ritmica della Federazione Ginnastica D’Italia. Sono Aurora Bollati e Noemi Chiapello che, nella categoria Junior 2, hanno preso parte al Campionato Interregionale Individuale Gold (zona tecnica 1: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia).

Accompagnate dalla Tecnica Marta Giuliano, Aurora e Noemi si sono battute in una competizione di altissimo livello su ben quattro attrezzi: cerchio, palla, clavette e nastro.

Il primo step le ha viste impegnate alla palla e al nastro. Al termine veniva stilata una classifica e la soddisfazione è stata grande: entrambe hanno conquistato l’accesso alla finale ad 8. Ad accedere ai Nazionali è Aurora Bollati che nella sua categoria è stata la prima del Piemonte.

“Questa conquista – spiegano le preparatrici – deve servire come stimolo per le altre atlete per cui sono sicuramente un esempio da seguire.” La società sarà impegnata all’Interregionale di specialità a Castellanza.

c.s.