Mercoledì 11 ottobre si è giocata l’ultima partita della Coppa Piemonte vinta dal Mondovì per 12 a 7 sul Fossano.

Fin da subito i monregalesi si portano in vantaggio per 4 a 3 dopo il promo inning. Grazie a qualche ball di troppo concesso dagli avversari e dei bei lanci anche nel secondo e nel terzo inning i nostri ragazzi riescono a conquistare 4 punti in ognuno.

Si conclude così, con il secondo posto dopo il Boves, la Coppa Piemonte per il JFK Baseball Mondovì.