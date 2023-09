Volley Racconigi: seconda giornata di Coppa Piemonte

Formazione: Girodengo, Giuffrè, Boglione, Baudino, Lattaie, Gai, Rossetti, Botta, Trecco, Gonella, Peretti, Rattalino, Garello, Todini

Primo allenatore Benvenuti

Secondo Allenatore Saimandi

Dirigente Girodengo

RS Volley Racconigi – Pallavolo Settimo 2-1 (25-23 / 18-25 / 25-15)

RS Volley Racconigi – Canelli 0-3 (22-25 / 16-25 / 23-25)

Concentramento casalingo per la nostra D contro Settimo (che incontreremo anche in campionato) e Canelli formazione di C.

La prima partita che ci opponeva ad una pari categoria ci ha visti giocare a corrente alternata. Con un primo set in cui eravamo avanti di 7-8 punti quasi vanificato con un turno in battuta delle avversarie che ci ha messo notevolmente in crisi e portato a casa per il rotto della cuffia. Secondo set in cui non ci riprendiamo e non giochiamo ad un livello accettabile e giustamente la frazione va alle avversarie che pareggiano. Nel terzo e decisivo parziale finalmente ci sblocchiamo e giochiamo bene portando a casa una vittoria da due punti.

Seconda partita contro Canelli di C.

Nonostante la sconfitta 3-0 la prestazione delle ragazze è molto positiva giocando alla pari e mettendo in difficoltà più volte le avversarie. Ne è venuta fuori una gara intensa peccato non aver portato a casa almeno un set che le ragazze avrebbero meritato.

Ora ci aspetta l’ultimo sforzo sabato prossimo a Marene contro le locali ed il Busca, li si vedrà se saremo tra le prime 6 formazioni di D a giocarsi la seconda fase della manifestazione, la concentrazione deve essere massima.

cs