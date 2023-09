Tutto pronto per l’UTDM Ultra Trail del Moscato d’Asti dal 22 al 24 settembre

Ritorna a pieno regime l’UTDM Ultra Trail del Moscato d’Asti con ben nove diverse proposte outdoor, una delle più grandi manifestazioni sportive e gastronomiche delle Langhe e del Piemonte. L’appuntamento è per il 22 settembre a Santo Stefano Belbo con la partenza in notturna alle ore 22.00 della gara dei 106 km e il 24 settembre per tutte le altre gare e camminate.

Oltre 1500 gli iscritti all’ultima edizione, per una manifestazione che sempre più rappresenta un valido prodotto turistico per tutto il territorio di Langhe Monferrato Roero. Un insieme di proposte a misura di runner e di cultori delle camminate, del buon cibo, del vino ma non solo. L’evento offre agli sportivi e ai camminatori la possibilità di esplorare i meravigliosi paesaggi collinari dove si coltiva il vitigno del celebre vino dolce e le famose nocciole di Langa, correndo tra i comuni di Santo Stefano Belbo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Rocchetta Belbo, Castino, Cortemilia, Bergolo, Torre Bormida, Cravanzana, Arguello, Lequio Berria, Benevello e Borgomale.

Siamo nel territorio del vino Moscato d’Asti, terra natale di Cesare Pavese, della Contessa di Castiglione e di Beppe Fenoglio”. Magnifiche colline dichiarate dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Uno scenario mozzafiato, con aspri pendii che degradano verso dorsali più dolci, completamente ricoperti da vigneti e noccioleti e con la vista che spazia fino alle Alpi e fin oltre il massiccio del Monte Rosa. Il territorio poi offre ottimi prodotti enogastronomici e decine di agriturismi nei quali gustare il cibo e assaggiare i vini del territorio (dal Moscato al Barolo e Barbaresco). Un territorio “ancor selvaggio seppur dall’uomo trasformato” con dislivelli ottimali per questo tipo di competizioni sportive. Sul tracciato di gara gli atleti troveranno sentieri, carrarecce, sterrati, vigneti, boschi e piccoli borghi immersi in una natura rigogliosa.

Il Trail del Moscato d’Asti comprende quattro percorsi di gara ribattezzati prendendo spunto dai titoli dei romanzi di Cesare Pavese e con partenza comune dalla piazza Umberto I di Santo Stefano Belbo.

Il primo, “ La 100 km delle Langhe Unesco – Magistra Langarum ”, è lungo 106 km e conta 5000 metri di dislivello su terreno sterrato e sentieri per il 96%, (questa corsa è qualificante per l’Ultra-Traildu Mont-Blanc, 5 punti Itra, è gara del Corto circuito solidale e del Circuito Trail UISP Piemonte. Gara Fidal per la Corsa in Montagna).

”, è lungo su terreno sterrato e sentieri per il 96%, (questa corsa è qualificante per l’Ultra-Traildu Mont-Blanc, 5 punti Itra, è gara del Corto circuito solidale e del Circuito Trail UISP Piemonte. Gara Fidal per la Corsa in Montagna). Il secondo, “ Lavorare stanca ”, è lungo 54 km e conta 2800 metri di dislivello su terreno sterrato e sentieri per il 96%, (questa corsa è qualificante per l’Ultra-Traildu Mont-Blanc, 3 punti Itra, è gara del Corto circuito solidale e del Circuito Trail UISP Piemonte. Gara Fidal per la Corsa in Montagna).

”, è lungo su terreno sterrato e sentieri per il 96%, (questa corsa è qualificante per l’Ultra-Traildu Mont-Blanc, 3 punti Itra, è gara del Corto circuito solidale e del Circuito Trail UISP Piemonte. Gara Fidal per la Corsa in Montagna). Il terzo, “ Paesi tuoi ”, si snoda per 21 km con 1100 metri di dislivello e anche qui il 96% del percorso è su sterrato e sentieri (questa corsa è qualificante per l’Ultra-Traildu Mont-Blanc, 1 punto Itra).

”, si snoda per anche qui il 96% del percorso è su sterrato e sentieri (questa corsa è qualificante per l’Ultra-Traildu Mont-Blanc, 1 punto Itra). L’ultimo si chiama “Sali scendi”: lungo 10 km e con 600 metri di dislivello (gara competitiva e non competitiva).

I diversi itinerari sono adatti agli sportivi già abituati a correre su sentieri e agli esperti del trail running.

Il percorso da 106 km è molto vario con sterrati single track, sentieri nei boschi, asfalto, discese, dorsali collinari, noccioleti, vigneti, piccoli borghi antichi, per un totale di 14 comuni attraversati e una vera avventura meravigliosa in territorio Unesco.

Il percorso da 54 km si presenta corribile ma muscolare e nervoso dove la componente mentale diventa importante per non sprecare le energie nei continui sali scendi e riuscire a terminarlo.

Viceversa le gare dei 21 e dei 10 km sono state studiate anche per permettere a tutti i runner di approcciarsi al trail senza iniziare con percorsi esasperati anche se occorre avere un discreto allenamento alla fatica.

Chi invece è meno allenato per il trail running, ma altrettanto curioso di esplorare le Langhe del Moscato può scegliere tra diverse proposte alternative come partecipare ad altri percorsi non competitivi. Sono previste:

Due camminate di Nordic Walking (21 km e 10 km)

Una Camminata Enogastronomica di 7 km suddivisa in sette tappe per gli agriturismi della zona. Nata per far sì che amici e parenti degli atleti possano immergersi nel territorio e passare una giornata diversa in attesa dell’arrivo dei partecipanti (visto il successo, le iscrizioni si chiudono a 600 partecipanti per motivi logistici).

Inoltre per i bambini e ragazzi è possibile partecipare alla corsa/camminata ludico motoria di 2 km per le vie di Santo Stefano Belbo, la Kids Fun Run, a cui da sei anni partecipano decine di ragazzi degli istituti scolastici del territorio.

Alla fine delle gare importantissimo è il TERZO TEMPO. Sotto la struttura coperta ottocentesca del mercato sulla piazza dell’arrivo, gli atleti possono scambiarsi impressioni e godersi il meritato ristoro dopo le fatiche con il pranzo completo compreso nell’iscrizione a base di prodotti e vino locali e visitare l’Expo Trail con mercatini, prodotti del territorio e materiale tecnico per gli sportivi, con il contributo del Consorzio dell’Asti Spumante e Moscato d’Asti.