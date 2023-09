Il Campionato del Mondo Flat Track ritorna a Boves: in programma il Gran Premio d’Italia e del Piemonte

I piloti del Campionato del Mondo di Flat Track, specialità motociclistica TT, ritornano per la quarta volta sul circuito Bisalta Motor Park di Boves in Frazione Fontanelle, provenienti dall’Ungheria, che ha ospitato la seconda prova del Campionato del Mondo che si svolge su cinque prove: Inghilterra, Ungheria, Repubblica Ceca, Francia ed ovviamente in Italia.

Saranno 28 i piloti provenienti da Argentina, Austria, Australia, USA, Spagna, Francia, Germania, Italia, San Marino, Ungheria, Repubblica Ceca, Olanda e Gran Bretagna, che si daranno battaglia sul circuito bovesano per la conquista del titolo Mondiale.

Le gare si svolgeranno sabato 16 settembre a partire dalle 12:00 con prove libere mentre le gare inizieranno alle 14:45, con ingresso libero al pubblico.

La domenica si disputerà il Campionato Italiano di specialità, curato dal Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, con piloti provenienti da tutta Italia.

Cos’è il Flat Track:

Flat Track, specialità motociclistica TT, che si corre su circuiti misti, con curve verso destra/sinistra, con possibile inserimento di salti di facile entità.

Il Ranch di Valentino Rossi è un esempio di circuito TT.

Il Dirt track si sta diffondendo anche in Italia (negli USA è famoso da tempo) perché, oltre ad essere divertente, allena la sensibilità del pilota. Inoltre è una disciplina accessibile anche agli amatori, dal momento che non è troppo pericolosa, considerate le velocità raggiunte, solitamente non superiori ai 100 km/h.