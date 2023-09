Skiroll – Eccezionale Emanuele Becchis: vince la Sprint in Val di Fiemme e la Coppa di Specialità

Seconda giornata di gare a Ziano di Fiemme, in provincia di Trento, dove in questi giorni si sta svolgendo la tappa finale di Coppa del Mondo 2023 di skiroll. Nella località fiemmese è di scena la sprint 200 mt in tecnica libera, che tra i senior assegna per la prima volta in assoluto la coppa di specialità.

E’ il cuneese Emanuele Becchis (Alpi Marittime) a portarsi a casa successo di tappa e Coppa sprint, lui che è stato l’atleta più continuo in questo format di gara. Sul podio anche il norvegese Jostein Olafsen e l’azzurro Michele Valerio. Un successo mai messo in discussione quello del piemontese che è arrivato a giocarsi la finale con Olafsen, che però ha dovuto arrendersi a causa della rottura del puntale del bastoncino.

In semifinale sono arrivati ad affrontarsi, perfettamente in linea con le teste di serie venute fuori dopo la qualificazione, Becchis contro Valerio e Olafsen contro Alessandro Berlanda. Quest’ultimo, che compirà 44 anni in meno di un mese, si è poi giocato il terzo gradino del podio con Michele Valerio in un derby trentino concluso al photofinish. La Coppa di specialità viene assegnata quest’anno per la prima volta ed è proprio un piemontese a vincerla.

