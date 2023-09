Volley A1/F: Cuneo supera Chieri nel primo test stagionale

Buona la prima: dopo oltre un mese di preparazione, e a meno di un mese dal debutto in campionato contro Pinerolo, la Cuneo Granda Volley si impone 3-1 (25-21, 25-21, 25-16, 21-25) sulla Reale Mutua Fenera Chieri nel primo test match stagionale. Tra le biancorosse, tutte all’esordio con la maglia di Cuneo ad eccezione di capitan Signorile, c’era grande voglia di mettersi alla prova, e lo si è intuito fin dai primi scambi, che hanno evidenziato una notevole attitudine al sacrificio e all’assistenza alle compagne.

Nei quattro set, disputatisi davanti a una buona cornice di pubblico, c’è stato spazio per tutte le giocatrici a disposizione del vice allenatore Emanuele Aime ad eccezione di Anna Adelusi, a riposo precauzionale. La Cuneo Granda Volley si è aggiudicata in maniera autorevole i primi tre parziali, che ha condotto dall’inizio alla fine; il quarto parziale, disputato con sestetti rivoluzionati, è stato all’insegna dell’equilibrio fino al 21-21, quando le collinari hanno piazzato l’accelerazione decisiva per conquistare il set.

Numerose le note liete in casa biancorossa, dall’intesa già buona di Signorile e Scola con le attaccanti alle difese spettacolari dei due liberi Scognamillo e Ferrario, fino all’ottima prestazione di Molinaro: per la centrale ex Macerata 15 punti a referto con 5 muri. Carica di promesse anche la prova di Anna Haak, che con soli due allenamenti di tecnica con le nuove compagne all’attivo ha chiuso con 14 punti. Il derby con Chieri è solo l’inizio di una lunga serie di confronti con le altre formazioni piemontesi: martedì 12 la prima prova generale del debutto in campionato al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte contro la Wash4Green Pinerolo (ore 17), mentre giovedì 14 al palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta arriverà la LPM Bam Mondovì (ore 18,15, ingresso libero).

NOEMI SIGNORILE, PALLEGGIATRICE CUNEO GRANDA VOLLEY «Tante sensazioni positive: si è vista una squadra che ha voglia di lottare, un bel gruppo. Nei prossimi due allenamenti congiunti con Pinerolo e Mondovì mi aspetto passi in avanti sotto il profilo dell’intesa in campo. Nel primo giorno di campagna abbonamenti l’invito ai nostri tifosi è uno solo, quello di abbonarsi. Sono loro il nostro settimo uomo in campo, e ce la metteremo tutta per farli divertire».

c.s.