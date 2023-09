Eccellenza 2023-24: meccanismi di promozione e retrocessione

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale di Piemonte VdA ha deliberato i seguenti meccanismi di promozione e retrocessione al termine dei Campionati di Calcio a 11 maschile della stagione sportiva 2023/2024.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Promozioni al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025

La 1^ classificata in ogni girone del Campionato di Eccellenza 2023/2024 viene ammessa al

Campionato Nazionale Serie D 2024/2025 (n. 2 promozioni dirette). In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. (spareggio in gara unica su campo neutro, ndr)

PLAY-OFF

Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone. Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, ovvero per definire le posizioni di classifica al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone in caso di parità, si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

– dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;

– della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;

– della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

– del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

– del sorteggio.

Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:

2^ classificata – 5^ classificata

3^ classificata – 4^ classificata

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8, l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno successivo.

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8, l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno successivo. Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente alla fase nazionale.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del Campionato. Successivamente, in ciascun girone le Società vincitrici i due accoppiamenti, si incontreranno per individuare le 2 squadre che accederanno agli spareggi-promozione organizzati dalla LND. Tale gara sarà disputata sul campo della Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.

Retrocessioni al Campionato di Promozione 2024/2025

UNICA IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dalla serie D (6 retrocessioni totali)

La 16^ classificata in ogni girone del Campionato di Eccellenza 2023/2024 retrocede al Campionato di Promozione 2024/2025 (n. 2 retrocessioni dirette). In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..

PLAY-OUT

Partecipano alle gare di Play-Out le Società classificatesi al 12°, 13°, 14° e 15° posto in ciascun girone. Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, ovvero per definire le posizioni di classifica al 12°, 13°, 14° e 15° posto in ciascun girone in caso di parità, si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

– dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;

– della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;

– della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

– del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

– del sorteggio.

In ciascun girone, le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica sul campo delle società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo questi abbinamenti:

12^ classificata-15^ classificata

13^ classificata-14^ classificata

Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, la 15^ classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2024/2025, senza dare esecuzione alla gara di Play-Out. Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, la 14^ classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2024/2025, senza dare esecuzione alla gara di Play-Out.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato. Le squadre perdenti sono retrocesse al Campionato di Promozione 2024/2025 (n. 4 ulteriori retrocessioni).