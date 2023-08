Prima Categoria F: la “nuova avventura” della Langa Calcio (VIDEOINTERVISTA e FOTO)

Domenica 28 maggio scorso, sul sintetico in frazione Gallo di Grinzane Cavour, la Langa Calcio batteva l’Orange Cervere 2-0 (CLICCA QUI) nei play-off di Seconda Categoria e si assicurava il prestigioso salto in Prima Categoria. Nei mesi a seguire, la società gialloblù del presidente Andrea Gattuso si è messa al lavoro per allestire una prima squadra competitiva e pronta per la nuova avventura, con “a capo” il nuovo tecnico Davide Ferrero (CLICCA QUI). Il collettivo langarolo si è radunato il 17 agosto per iniziare la preparazione.

ROSA 23/24 LANGA CALCIO

PORTIERI

Falco Matteo

Farinetti Giorgio

Gullotta Samuele

Milanesio Davide

DIFENSORI

Mazzola Lorenzo

Sandri Niccolò

Sacco Mattei

Vaira Enrico (capitano)

Raciti Andrea

Corino Andrea

Musso Nicolò

Palali Elvis

Mottura Francesco

Prudenzano Matteo

Valeriani Gabriele

CENTROCAMPISTI

Mastroeni Alessandro

Cappo Luca

Rosso Federico

Bernocco Lorenzo

Di Stefano G.Luca

Bergadano Enrico

Volacariu Codrin

Stradella Tommaso

Scarzello Edoardo

Garello Giacomo

Tirari Hamza

Castiati Alessandro

Gavarino Davide

ATTACCANTI

Costamagna Ivan

Ghignone Lorenzo

Bukovski Mario

Sampo’ Stefano

(aggregati Capello, Stradella, Bosio​ che sono in quota Juniores​ Provinciale).

La Langa Calcio non parteciperà alla Coppa Piemonte e il debutto ufficiale stagionale (in campionato) sarà domenica 10 settembre (ore 15) in frazione Gallo, al cospetto del Marene.