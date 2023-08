Il Premio Fautor Langae chiude un’edizione da record della Fiera Nazionale della nocciola di Cortemilia (guarda la gallery)

La consegna del Premio Fautor Lange – Nocciola d’Oro da parte della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa ha chiuso domenica 27 agosto la 69a Fiera nazionale della Nocciola di Cortemilia, «una manifestazione che – come ha sottolineato il sindaco Roberto Bodrito – continua a crescere e qualifica sempre di più un prodotto unico, inimitabile, il più buono del mondo».

La mattinata del Fautor Langae è stata intensa e seguita da un pubblico numeroso e interessato. L’evento è stato presentato da Fabio Gallina, giornalista, dj e speaker radiofonico di Radio Valle Belbo. La chiesa di San Francesco gremita di gente come nelle grandi occasioni. Emozionante la nomina di Luigino Giamello, titolare dell’azienda Cartitalia, a Cortemiliese Doc. Insieme al fratello Vincenzo, scomparso negli anni ’90, ha portato l’azienda di famiglia ai più alti livelli produttivi e commerciali nel settore degli imballaggi in carta e plastica.

«Ha tramesso ai suoi tre figli Lara, Luciano e Luisella, il presente e il futuro dell’azienda – si legge nella motivazioni del Premio – la passione, la dedizione, la determinazione e l’energia di chi ha vinto la propria scommessa rimanendo fedele alle sue origini».

Molto applauditi i tre premiati con la Nocciola d’Oro del Fautor Langae: Liliana Allena, manager attiva nel settore pubblico e privato, presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e di Sermetra, la più grande rete di Agenzie Pratiche Auto d’Italia con sede a Roma; Bruno Murialdo, fotografo e giornalista, protagonista della vita culturale albese, regista di quel mondo contadino che ha cambiato il volto della Langa dalla Malora in poi, collaboratore de La Stampa, La Repubblica e altre testate nazionali e internazionali; Walter Porro, musicista e compositore, erede dei grandi fisarmonicisti di Langa, collaboratore in molte produzioni di Mauro Pagani insieme ad artisti come Francesco Guccini, Massimo Ranieri, Giorgio Conte, Ornella Vanoni, Arisa e nella realizzazione delle colonne sonore del film di Gabriele Salvatores “Tutto il mio folle amore” , di Domenico Procacci la serie “Una squadra” e di Aldo Giovanni e Giacomo “Fuga da reuma park”. Al suo attivo collaborazioni con il regista Fredo Valla in diversi suoi film.

«I tre premiati – ha spiegato il gran maestro della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa Ginetto Pellerino – hanno in comune la passione per la Langa più autentica e ne rispecchiano peculiarità e valori coma la creatività, la determinazione, l’ambizione, la tenacia. Ciascuno di loro ricopre ruoli e incarichi di successo grazie a capacità ed estro che ha messo a disposizione del territorio dove ha scelto di vivere e lavorare. E’ un merito che va riconosciuto e premiato».

“Intronizzati” anche tre Ambasciatori della nocciola nel mondo con un ramo di nocciolo scelto simbolicamente tra quelli colpiti dalla grandinata del 6 luglio che ha pregiudicato il raccolto 2023 e causato danni a quasi il 50% delle abitazioni cortemiliesi.

A ricevere il prestigioso riconoscimento sono stati Enrico Crippa, chef tre stelle Michelin più la stella verde della sostenibilità, titolare del ristorante piazza Duomo di Alba; Massimo Mauro, ex calciatore di Udinese, Juventus, Napoli e fondatore con Gianluca Vialli della Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus e Carlo Vassallo, amministratore delegato della Ferrero Germania, originario di Pezzolo Valle Uzzone.

«Abbiamo scelto il meglio che si potesse trovare – ha aggiunto Pellerino – nell’ambito della grande cucina, dello sport e dell’imprenditoria. Uno chef di livello internazionale, un campione di sport e solidarietà e un manager che partendo dalla sua Valle Uzzone, a due passi da Cortemilia, ha contribuito a far conoscere il marchio Ferrero nel mondo».

La Confraternita della Nocciola ha poi consegnato a Carlo Borsalino, editore della rivista IDEA, media partner del Fautor Langae, il Premio alla Carriera “Una vita per il giornalismo e l’editoria” con la motivazione “per aver creato nel 1986 un mezzo di comunicazione elegante, interessante, efficace e innovativo che racconta i fatti e fa parlare le persone di questo angolo di Piemonte valorizzandone l’aspetto imprenditoriale, turistico, ricreativo e culturale”.

A inizio mattinata l’amministratore delegato della Nocciole Marchisio di Cortemilia Pier Giorgio Mollea ha consegnato il Premio “Una vita per la nocciola” a Giulio Traversa, ex direttore della cooperativa di produttori Piemonte Asprocor, da sempre impegnato per la valorizzazione e la tutela del marchio Nocciola Piemonte Igp.

Una piacevole sorpresa è stata l’intronizzazione a socio onorario della Confraternita della Nocciola di Carlino Vinotto, chef cortemiliese cresciuto alla corte di Carlo Zarri durante le esperienze olimpiche di Casa Italia e del food & beverage nel padiglione USA di Expo 2015. A “battezzarlo” con il ramo di nocciolo e la formula di rito il maestro Enrico Crippa.

«Il Fautor Langae è una grande manifestazione – ha commentato il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito – che chiude un’edizione della Fiera Nazionale della Nocciola con numeri da record e con eventi di elevata qualità. Un segnale di fiducia e di ottimismo dopo l’evento del 6 luglio che ci ha duramente colpito e un’importante promozione per Cortemilia, l’Alta Langa e tutto il Piemonte».

Fotoservizio a cura di Stefano Cencio