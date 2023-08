Domenica 3 settembre, arriva un grande evento a chiudere l’estate di Suoni delle Terre del

Monviso, il Festival che con il suo fitto calendario di eventi ha accompagnato saluzzesi e turisti lungo tutta l’estate regalando giornate di grande musica e aggregazione. Alle 18.00 nel cortile interno de Il Quartiere – Piazza Montebello 1, Saluzzo – I Polifonici del Marchesato e I Musici del Marchesato presenteranno “La Canzone Italiana”. Lo spettacolo si colloca tra le serate danzanti della festa patronale di S. Chiaffredo ed è realizzato con il sostegno del Comune di Saluzzo e la collaborazione della Fondazione Amleto Bertoni.

Si tratta di una “prima assoluta” nazionale con 65 coristi, 24 orchestrali, 2 narratori e un direttore, ad interpretare 25 canzoni tra le più celebri della musica leggera e pop italiana. Saranno protagoniste alcune tra le più celebri pagine della musica leggera e pop (dal Quartetto Cetra a Jovanotti), riadattate e riarrangiate per Coro e Orchestra, con un attore

ad accompagnare il pubblico in questo fantastico viaggio nella storia e nella musica.

Il gruppo corale saluzzese non è nuovo a scommesse emozionanti e cariche di fascino, e quella

preparata per questa domenica di fine estate si preannuncia come un qualcosa di assolutamente originale.

«Abbiamo voluto prendere 25 canzoni tra le più celebri della musica leggera e pop italiana

e le abbiamo rivisitate, prima di tutto in chiave corale, e poi riarrangiate dal punto di vista

strumentale, con un’elegante versione per orchestra ritmo-sinfonica, ed eccoci qui… pronti a

presentare il nostro lavoro». A parlare è il direttore artistico dei Polifonici, il M° Enrico Miolano, che salirà sul podio per guidare il coro, formato da 65 elementi, e la giovane orchestra composta da 25 musicisti che rappresentano le eccellenze musicali della provincia di Cuneo e del Piemonte.

Si partirà da “O Sole mio”, per poi passare ai successi più famosi del Trio Lescano, del Quartetto Cetra, per arrivare agli anni ’50 e alla seconda parte del 1900 con Domenico Modugno, Fred Bongusto, Mia Martini, Lucio Battisti, I Cugini di Campagna, i Ricchi e Poveri. E poi le sonorità degli anni ’80, con Edoardo Bennato, i Matia Bazar e Franco Battiato, mentre l’ultimo decennio musicale del secolo scorso troverà spazio nelle note dei Pooh, di De Andrè e di Biagio Antonacci. Il primo decennio degli anni 2000 sarà affidato alle pagine più coinvolgenti di Jovanotti ed Elisa, prima dell’immancabile spazio lasciato alla musica popolare e di montagna e al gran finale, riservato alla melodia “eterna” dell’intramontabile “Volare” (Nel blu dipinto di blu).

In questo travolgente viaggio tra un secolo di musica italiana, il pubblico verrà letteralmente preso per mano dal racconto di Giorgio Lusso e Carla Coccolo, tra aneddoti e curiosità legate ai pezzi che via via scorreranno, legati insieme da un magico “fil rouge” preparato e firmato da Alberto Gedda.

«Quale sarà la gioia più grande? Vedere e sentire il pubblico cantare con noi le melodie che hanno accompagnato e accompagnano tanti momenti della nostra vita» conclude il M° Miolano.

L’ingresso all’evento è libero. Per info: cell. 349-3282223; cell. 349-3362980; via mail all’indirizzo: [email protected]; www.suonidalmonviso.it