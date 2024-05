Matteo Gagliasso al Raduno Alpino di Vicenza: “Si celebra il valore degli Alpini, storia e futuro per il Piemonte”

Riceviano e pubblichiamo

Il Consigliere regionale Matteo Gagliasso, residente nel cuore del Cuneese, partecipa al raduno alpino di Vicenza, un evento di portata nazionale che richiamerà oltre mezzo milione di persone.

“Sono profondamente consapevole del significato storico e dell’importanza dei valori degli Alpini per il territorio piemontese, e sapere che il prossimo anno il raduno nazionale degli Alpini farà ritorno in Piemonte, nella città di Biella, e’ motivo di soddisfazione.

La storia del nostro territorio e del suo legame con gli Alpini risale alla metà del XIX secolo, quando la linea ferroviaria fu estesa da Savigliano a Cuneo, inaugurando una nuova era per la regione” ha detto Matteo Gagliasso, candidato per la riconferma in Regione con la Lega Salvini Piemonte.

“Il raduno nazionale degli Alpini rappresenta un momento fondamentale per l’intera comunità, un’occasione per ricordare i caduti, riaffermare i valori di solidarietà e rinnovare l’orgoglio di far parte di questa storica associazione. Per noi giovani è occasione per rammentare l’importanza di mantenere viva la memoria dei sacrifici dei soldati alpini di oggi e di ieri. Sono felice di unirmi ai partecipanti provenienti da tutto il Paese, rafforzando i legami tra le diverse regioni italiane e celebrando questa eccellenza che con il suo operato ha difeso e rappresentato il Piemonte nel mondo” ha concluso Gagliasso recentemente nominato Coordinatore della Lega Giovani Piemonte.